2 người nước ngoài được đưa ra ngoài an toàn trong vụ cháy nhà ở phố Tràng Tiền

ANTD.VN - Một vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào đầu giờ chiều 29/10. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương triển khai chữa cháy, thoát khói, đồng thời đưa 2 người nước ngoài ở tòa nhà bên cạnh ra ngoài an toàn.

Khoảng 13h55 ngày 29/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà dân số 20 phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – CATP Hà Nội đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường vụ cháy

Qua xác minh, đám cháy xảy ra tại một gian phòng ở tầng 2, diện tích khoảng 15m², trong ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tum. Trước diễn biến vụ việc, lực lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai các phương án tiếp cận, khống chế đám cháy, đồng thời tổ chức thoát khói và hướng dẫn người dân khu vực lân cận sơ tán đến nơi an toàn.

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của khói từ đám cháy, 2 người nước ngoài đang ở tòa nhà bên cạnh được lực lượng chức năng kịp thời hướng dẫn, đưa ra ngoài an toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại về tài sản.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt; không để vật dụng cản trở lối đi, cầu thang và cửa thoát nạn. Khi phát hiện cháy, cần nhanh chóng báo động, tổ chức thoát nạn theo lối an toàn và gọi số 114 để được hỗ trợ. Tuyệt đối không quay lại khu vực nguy hiểm để lấy tài sản.