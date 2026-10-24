Kịp thời dập tắt đám cháy, cứu và hướng dẫn 5 người thoát nạn an toàn

ANTD.VN - Rạng sáng 24-10, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 13- Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an thành phố Hà Nội và Công an phường Khương Đình cùng lực lượng tại chỗ đã kịp thời dập tắt đám cháy tại nhà dân trên phố Nguyễn Trãi; đồng thời cứu và hướng dẫn 5 người mắc kẹt thoát ra ngoài an toàn.

Người bị nạn đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đưa ra ngoài an toàn

Khoảng 0h35 ngày 24-10-2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy cháy tại nhà dân ở số 261 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã khẩn trương điều động Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe máy chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã sử dụng máy cắt chuyên dụng để phá cửa cuốn, tiếp cận vào trong ngôi nhà bị cháy

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 1, tỏa nhiều khói và khí độc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan lên các tầng phía trên. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người đã hít phải khói, hoảng loạn di chuyển lên các tầng trên, gây khó khăn cho việc thoát nạn.

Trước tình huống khẩn cấp, chỉ huy chữa cháy đã nhanh chóng tổ chức các mũi công tác, triển khai đồng bộ phương án cứu người và khống chế đám cháy. Một tổ cán bộ, chiến sĩ sử dụng máy cắt chuyên dụng phá cửa cuốn, tạo lối tiếp cận đám cháy từ cửa chính. Tổ công tác khác được trang bị bình thở, khẩn trương tìm kiếm, tiếp cận và đưa người mắc kẹt ra ngoài. Đồng thời, lực lượng chữa cháy triển khai đội hình phun nước, ngăn chặn cháy lan lên các tầng trên và nhà liền kề, kết hợp tổ chức thoát khói, giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng đến những người bên trong.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, các cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp chặt chẽ, vừa tổ chức cứu người, vừa triển khai các biện pháp khống chế đám cháy. Đến khoảng 0h41 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà liền kề.

Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời cứu, hướng dẫn cả 5 người mắc kẹt trong nhà thoát ra vị trí an toàn. Quá trình xử lý vụ việc còn có sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương, Công an phường Khương Đình và quần chúng nhân dân, góp phần bảo đảm hiệu quả công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ngay từ ban đầu.

Người bị nạn đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sơ cấp cứu ban đầu và bàn giao cho lực lượng y tế

Theo thông tin ban đầu, ngôi nhà xảy ra cháy có diện tích xây dựng khoảng 45m² mỗi sàn, quy mô 5 tầng. Hiện thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ.

Vụ việc một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của việc tiếp nhận, xử lý tin báo cháy kịp thời và triển khai đồng bộ các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Trong điều kiện đám cháy phát sinh tại nhà cao tầng, khói độc nhanh chóng lan lên các tầng trên, việc phát hiện sớm, tổ chức thoát nạn đúng cách và phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản.