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Xử phạt một cơ sở kinh doanh áo giả mạo thương hiệu

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PV

ANTD.VN - Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa phối hợp xử lý một cơ sở bày bán hàng hoá là áo có chữ ADIDAS và logo giả mạo nhãn hiệu "ADIDAS” đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Ngày 20-10, tại thôn Nhật Tiến, xã Phú Nghĩa, thành Phố Hà Nội, Công an xã Phú Nghĩa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 25, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh do ông Đ.V.C (SN 1967, trú tại thôn Nhật Tiến, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 20 chiếc áo có chữ ADIDAS và logo giả mạo nhãn hiệu "ADIDAS” đang được bảo hộ tại Việt Nam, hàng hóa chưa qua sử dụng. Bước đầu, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh hợp pháp của hàng hóa.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh
Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh

Quá trình làm việc, ông Đ.V.C đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Căn cứ tài liệu, chứng cứ, Công an xã Phú Nghĩa đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 25 hoàn thiện hồ xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối ông Đ.V.C về hành vi “Bán; chào hàng; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý”, quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 08 năm 2013 (Nghị định 186/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, có hiệu lực từ ngày 15/7/2026).

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