Xử lý nghiêm việc thổi phồng công dụng của An cung ngưu hoàng hoàn như "thần dược"

Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán viên hoàn An Cung giả với quy mô lớn

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động lưu hành và thông tin quảng cáo thuốc cổ truyền, trong đó lưu ý thuốc An cung ngưu hoàng hoàn.

Theo đó, trong thời gian vừa qua, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã triệt phá nhiều đường dây sản xuất, kinh doanh thuốc giả.

Đặc biệt, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán thuốc An cung ngưu hoàng hoàn giả mạo do Nguyễn Thanh Phương Tuyền (38 tuổi, ngụ Đồng Tháp) - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm Tami Natural Home (trụ sở tại Tây Ninh) cầm đầu.

Để đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về dược, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bán buôn, bán lẻ thuốc cổ truyền nói chung và thuốc An cung ngưu hoàng hoàn nói riêng của các cơ sở trên địa bàn.

Các địa phương cần kịp thời phát hiện, xử lý sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc nghi ngờ giả mạo.

Sở Y tế được yêu cầu chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 389 địa phương, phối hợp với cơ quan công an, quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là thuốc chữa bệnh, truy xuất đến nguồn cung cấp, ngăn chặn thuốc giả lưu thông trên thị trường.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền cũng yêu cầu các cơ sở y tế và nhà thuốc thực hiện đúng quy định đối với thuốc An cung ngưu hoàng hoàn. Cụ thể, đây là thuốc kê đơn, bắt buộc phải sử dụng dưới sự chỉ định và giám sát chặt chẽ của bác sĩ; tuyệt đối không bán thuốc khi không có đơn thuốc.

Đồng thời, các địa phương cần đẩy mạnh thanh tra các hoạt động quảng cáo, chào bán thuốc An cung ngưu hoàng hoàn trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok…; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm là "thần dược phòng ngừa đột quỵ" để lừa dối người tiêu dùng.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị các cơ sở khám bệnh chữa bệnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát phác đồ điều trị các bệnh có sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn; không để bệnh nhân tự ý sử dụng sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn mà không có đơn thuốc của bác sĩ.

Cục cũng lưu ý công tác truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong sử dụng thuốc nói chung. Người dân chỉ sử dụng thuốc An cung ngưu hoàng hoàn khi có đơn của bác sĩ và mua sản phẩm tại các cơ sở được cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dược, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

Danh sách các thuốc An cung ngưu hoàng hoàn do Bộ Y tế cấp phép được công khai tại địa chỉ https://ydct-8dichvucong.moh.gov.vn/congbothuoc.