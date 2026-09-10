Đề xuất thu hồi nếu “ôm đất” quá 60 tháng mà không đưa vào sử dụng

ANTD.VN - Theo quy định tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng đang được lấy ý kiến, nếu quá 60 tháng mà chủ đầu tư vẫn không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự Luật Đất đai sửa đổi do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng. Dự luật sẽ trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2.

Đáng chú ý, tại dự Luật, cơ quan soạn thảo đề xuất với trường hợp đất để thực hiện dự án đầu tư mà không sử dụng hoặc chậm sử dụng đất, Nhà nước sẽ thu một khoản tiền lũy tiến hằng năm tăng dần theo thời gian không sử dụng đất hoặc chậm sử dụng đất.

Nếu quá 60 tháng mà chủ đầu tư vẫn không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất.

Góp ý vào nội dung này, một số cơ quan đề nghị cân nhắc với quy định trường hợp quá 60 tháng mà chủ đầu tư vẫn không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất, và cần phân biệt thêm 2 mốc thời gian cho dự án đầu tư mà không sử dụng khác với dự án đầu tư chậm sử dụng đất.

Mặt khác việc đặt ra mốc 60 tháng cần được đánh giá trên cơ sở quy định hiện hành là không quá 48 tháng, chưa đáp ứng yêu cầu thể chế Nghị quyết 21 của Trung ương về giám sát, xử lý vi phạm.

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đề xuất Nhà nước sẽ thu hồi đất nếu quá thời hạn 60 tháng nhà đầu tư không đưa vào sử dụng

Phản hồi ý kiến này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng theo quy định hiện hành thì được gia hạn không quá 24 tháng nếu hết thời hạn gia hạn mà không hoàn thành đầu tư xây dựng thì Nhà nước thu hồi đất.

Còn quy định của dự thảo Luật là áp dụng chế tài xử lý tài chính theo lũy tiến tăng dần đối với thời gian không đưa đất vào sử dụng, chậm sử dụng đất trong thời gian 60 tháng.

Nếu quá 60 tháng mà không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước mới thu hồi đất là phù hợp với Nghị quyết 21 yêu cầu có chính sách thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, không đưa đất vào sử dụng.

Chính sách này cũng góp phần thể chế tinh thần của Nghị quyết, hướng tới mục tiêu "thiết kế chính sách để việc găm giữ đất mà không sử dụng trở nên tốn kém hơn lợi ích đầu cơ".

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng nội dung xử lý sai phạm đối với dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất đã được quy định trong pháp luật đất đai.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn chưa giải quyết dứt điểm, triệt để, vẫn còn những dự án tồn đọng, kéo dài, chưa xử lý triệt để tình trạng dự án bỏ hoang, lãng phí đất đai không đưa đất vào sử dụng phát huy hiệu quả sử dụng đất.

Thêm vào đó pháp luật hiện hành chưa quy định rõ hành vi "không đưa đất vào sử dụng" và hành vi "tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư".

Điều này dẫn đến trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp nhiều vướng mắc về cách xác định từng hành vi vi phạm, nhất là đối với hành vi "không đưa đất vào sử dụng" cần phải xử lý nhanh chóng, dứt điểm để thu hồi đất.

Đối với hành vi chậm tiến độ sử dụng đất còn được tiếp tục gia hạn làm cho tổng thời gian đưa đất vào sử dụng quá dài, dẫn đến lãng phí nguồn lực đất đai.

Do đó cần phải có quy định để buộc nhà đầu tư rút ngắn thời gian đưa đất vào sử dụng và có biện pháp mạnh để kiên quyết thu hồi đất trong trường hợp này.