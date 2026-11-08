Xác định 14 cặp đấu vòng 1/32

VÒNG 1/32
- THPT Quốc Oai (Nhất A) - (Nhì Ô) THPT Việt Hoàng
- THPT Xuân Phương (Nhất B) - (Nhì P)
- THPT Hoài Đức C (Nhất C) - (Nhì Q) THPT Phúc Lợi
- THPT Tự Lập (Nhất D) - (Nhì R) THPT Olympia
- THPT Wellsrping (Nhất Đ) - (Nhì S) THPT Phan Bội Châu HĐ
- Nhất E - (Nhì T) THPT Phenikaa
- THPT Nguyễn Quốc Trinh (Nhất F) - (Nhì U) THPT Bình Minh HĐ
- THPT Đồng Quan (Nhất G) - (Nhì Ư) THPT Lê Lợi HĐ
- THPT Trần Quốc Tuấn (Nhất H) - (Nhì V) THPT Đông Mỹ
- THPT Nguyễn Du Thanh Oai (Nhất I) - Nhì X
- THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Nhất J) - Nhì Y
- THPT Hoài Đức B (Nhất K) - Nhì Z
- THPT Galileo (Nhất L) - Nhì W
- THPT Ngọc Hồi (Nhất M) - Nhì AA
- THPT Kim Liên (Nhất N) - Nhì BB
- THPT Ngô Quyền ĐA (Nhất O) - Nhì CC
- THPT Hoàng Văn Thụ (Nhất Ô) - (Nhì A) THPT Đại Mỗ
- THPT Phùng Khắc Khoan TT (Nhất P) - (Nhì B) THPT Lê Văn Thiêm
- THPT Nguyễn Gia Thiều (Nhất Q) - (Nhì C) THPT Khương Hạ
- THPT Xa La (Nhất R) - Nhì D
- THPT Thanh Oai B (Nhất S) - (Nhì Đ) THPT Huỳnh Thúc Kháng
- THPT Thực Nghiệm (Nhất T) - Nhì E
- THPT Vạn Xuân LB (Nhất U) - (Nhì F) THPT Cầu Giấy
- THPT Marie Curie LB (Nhất Ư) - (Nhì G) THPT Phú Xuyên A
- THPT Yên Hòa (Nhất V) - (Nhì H) THPT Lương Thế Vinh
- Nhất X - (Nhì I) THPT Lý Thường Kiệt Việt Hưng
- Nhất Y - (Nhì J) THPT FPT
- Nhất Z - Nhì K
- Nhất W - Nhì L
- Nhất AA - Nhì M) THPT Phùng Khắc Khoan KL
- Nhất BB - Nhì N) THPT Archimedes ĐA
- Nhất CC - Nhì O) THPT Đoàn Kết HBT