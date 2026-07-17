WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo vượt tầm kiểm soát, lây lan nhanh kỷ lục

ANTD.VN - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp khi đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại CHDC Congo đã trở thành đợt dịch lớn thứ ba trong lịch sử và có tốc độ lây lan trong tháng đầu tiên nhanh hơn bất kỳ đợt bùng phát nào trước đây.

Dịch Ebola lây lan nhanh, đe dọa sức khỏe cộng đồng toàn cầu

Phát biểu trước các phóng viên tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 17-7, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, dù chính phủ CHDC Congo, WHO, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cùng các đối tác đã nỗ lực hết sức, đợt dịch kéo dài hai tháng này vẫn tiếp tục lan rộng một cách đáng lo ngại.

Tốc độ lây lan của đợt dịch lần này đã phá vỡ các cột mốc thời gian của các đợt dịch nghiêm trọng trước đó, khi ghi nhận 2.273 ca mắc và 796 ca tử vong chỉ sau 2 tháng bùng phát.

Người đứng đầu WHO nhấn mạnh, mối lo ngại lớn nhất hiện nay là tình trạng lây nhiễm cực kỳ nghiêm trọng tại tỉnh Ituri, khu vực bất ổn ở phía đông CHDC Congo, nơi các cuộc xung đột vũ trang địa phương đang cản trở đáng kể công tác y tế.

WHO cảnh báo hệ thống giám sát dịch tễ đang xuất hiện những lỗ hổng chết người khi cuộc chiến chống dịch không theo kịp tốc độ lây lan của virus.

Hơn 80% ca nhiễm mới được phát hiện nằm ngoài danh sách tiếp xúc đã được theo dõi trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc các chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng vẫn đang âm thầm lan rộng mà không bị phát hiện.

Khoảng 2/3 số ca tử vong xảy ra ngay tại các khu dân cư. Đây là những người bệnh chưa từng được tiếp cận hoặc điều trị tại bất kỳ cơ sở y tế nào trước khi qua đời, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm chéo cho người thân và người xung quanh trong quá trình mai táng.

"Dù đã có những tiến bộ nhất định, đợt bùng phát dịch tại CHDC Congo vẫn đang tiếp tục vượt lên trước các nỗ lực ứng phó của chúng ta", ông Tedros cảnh báo, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương thắt chặt kiểm soát và tăng cường nguồn lực tài chính lẫn nhân lực cho vùng tâm dịch.