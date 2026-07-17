SpaceX hủy phóng tàu vũ trụ Starship đúng giây cuối cùng

ANTD.VN - Ngày 16-7, Công ty SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk đã phải hủy phóng tàu vũ trụ Starship vào giây cuối cùng do một số trong 33 động cơ không khởi động được.

Cuộc thử nghiệm bị hoãn này vốn là chuyến bay thứ 13 của tàu vũ trụ Starship. Ảnh: Reuters

“Một số động cơ không khởi động, kích hoạt việc hủy phóng tự động”, tỷ phú Elon Musk - Giám đốc điều hành SpaceX thông báo trong một bài đăng trên mạng xã hội X. Tuy nhiên, ông không tiết lộ số lượng động cơ trên tên lửa đẩy Super Heavy không khởi động được.

“Để đảm bảo một chuyến bay tốt, 2 động cơ Raptor sẽ được tháo dỡ và thay thế. Thời gian phóng khả dĩ nhất là vào đầu tuần tới”, ông Musk nói.

Việc hủy phóng diễn ra chưa đầy một giây trước khi Starship dự kiến ​​cất cánh từ cơ sở Starbase của Công ty SpaceX ở phía Nam bang Texas (Mỹ), lúc 17h45 chiều 16-7-2026.

Với chiều cao 124m và được trang bị 33 động cơ chính, Starship hiện là tàu vũ trụ lớn và mạnh nhất thế giới. Cuộc thử nghiệm bị hoãn này vốn là chuyến bay thứ 13 của tàu vũ trụ Starship.

Starship hiện đóng vai trò trung tâm trong tầm nhìn dài hạn của tỷ phú Elon Musk về việc chinh phục sao Hỏa.