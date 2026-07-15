Mất dấu 80% nguồn lây, dịch Ebola chủng hiếm tại Congo vượt tầm kiểm soát

ANTD.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 15-7 đưa ra cảnh báo khẩn cấp, 80% các ca nhiễm Ebola mới ở Congo xuất phát từ các chuỗi lây truyền không rõ nguồn gốc.

Trung tâm Y tế ở Bunia, miền đông Congo

Việc mất dấu nguồn lây trên diện rộng cho thấy tốc độ lây lan của virus đang vượt xa khả năng kiểm soát và truy vết của lực lượng y tế.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, mọi hy vọng dập dịch hiện đang được đổ dồn vào các nỗ lực nghiên cứu y tế khẩn cấp.

WHO cùng các đối tác đã khởi động chiến dịch thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên người đối với loại thuốc kháng virus đường uống thử nghiệm có tên obeldesivir do hãng dược Mỹ Gilead Sciences phát triển.

Đồng thời, một mũi khác cũng đang được triển khai tại thực địa từ đầu tháng 7-2026 để đánh giá hiệu quả điều trị của kháng thể đơn dòng MBP134 và thuốc remdesivir.

Do chủng Ebola Bundibugyo này hiện vẫn chưa có vaccine lẫn phác đồ điều trị đặc hiệu được phê duyệt, các chương trình thử nghiệm lâm sàng khẩn cấp nói trên được coi là chiếc phao cứu sinh duy nhất để ngăn chặn thảm họa y tế toàn cầu.

Tuy nhiên, các công nghệ y học này đang phải chạy đua với tốc độ tàn phá của dịch bệnh. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi xác nhận đây là đợt bùng phát dịch Ebola có tốc độ lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận tại châu lục này.

Theo số liệu cập nhật từ chính phủ Congo, tổng số ca nhiễm Ebola tại nước này đã tăng lên 2.011 người, trong đó có 754 trường hợp tử vong.

Chỉ tính riêng trong vòng 24 giờ qua, cơ quan y tế đã phát hiện thêm 54 ca nhiễm mới tại ba tỉnh Ituri, North Kivu và Haut-Uele.

Giới chuyên gia lo ngại, nếu các chuỗi lây truyền ẩn giấu trong cộng đồng không sớm được bóc tách và các loại thuốc thử nghiệm chưa kịp chứng minh hiệu quả, con số thương vong thực tế tại quốc gia Trung Phi này sẽ còn tăng theo cấp số nhân.