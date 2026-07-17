Lý do Mỹ phê duyệt khẩn thương vụ bán vũ khí trị giá gần 2 tỷ USD cho Ảrập Xêút

ANTD.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí cho Saudi Arabia với tổng trị giá ước tính lên tới 1,96 tỷ USD trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực vịnh Ba Tư đang leo thang căng thẳng.

Lực lượng đặc nhiệm Ảrập Xêút trong cuộc duyệt binh ngày 21-5-2026

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16-7 khẳng định thương vụ khổng lồ này nhằm hỗ trợ các mục tiêu đối ngoại và an ninh quốc gia của Washington thông qua việc tăng cường năng lực phòng thủ cho một "Đồng minh lớn ngoài NATO", vốn được coi là lực lượng duy trì sự ổn định chính trị và tiến trình kinh tế tại khu vực vùng Vịnh.

Nhà thầu quân sự chính thực hiện hợp đồng cung cấp vũ khí này là tập đoàn quốc phòng BAE Systems.

Quyết định của Washington diễn ra vào thời điểm các cuộc đụng độ và căng thẳng quân sự giữa lực lượng Houthi tại Yemen và Ảrập Xêút đang có dấu hiệu gia tăng cường độ rõ rệt.

Nhiều tháng qua, lực lượng Houthi đã liên tiếp tiến hành các đợt tập kích bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào các hạ tầng năng lượng và dân sự của Ảrập Xêút để gây áp lực.

Gói vũ khí mới trị giá gần 2 tỷ USD của Mỹ được kỳ vọng sẽ giúp đồng minh Riyadh củng cố vững chắc lưới lửa phòng thủ không phận và nâng cao khả năng răn đe chủ động.

Giới quan sát nhận định, việc Mỹ vội vã "bơm" lượng vũ khí khổng lồ cho Ảrập Xêút không thể tách rời khỏi bức tranh địa chính trị rộng lớn hơn tại Trung Đông đó là cuộc đối đầu trực diện đang leo thang nghẹt thở giữa Mỹ và Iran.

Việc Mỹ trang bị thêm vũ khí hạng nặng cho Ảrập Xêút - đối thủ địa chính trị lớn nhất của Iran tại khu vực, được cho là nhằm gửi đi một thông điệp răn đe cực kỳ cứng rắn của Washington tới Tehran cùng toàn bộ hệ thống các lực lượng ủy nhiệm của nước này trong khu vực.