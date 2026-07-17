Hàng trăm UAV Ukraine được phóng về phía Moscow, phòng không Nga lập tức khai hỏa đánh chặn

ANTD.VN - Hơn 200 máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã được phóng về phía khu vực Moscow trong đêm, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết.

Thủ đô Moscow của Nga. Ảnh: Sputnik

Theo ông Sobyanin, các UAV bị phát hiện từ tối 15 đến 9h sáng 16-7, và hầu hết chúng đã bị hệ thống phòng không Nga đánh chặn từ xa. “10 UAV thù địch đã bị phá hủy khi tiếp cận Moscow”, Thị trưởng Sobyanin viết trên Telegram, và cho biết thêm rằng các đội cứu hộ đang làm việc tại những địa điểm, nơi mảnh vỡ rơi xuống.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó thông báo hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 375 máy bay không người lái cánh cố định của Ukraine trên một số khu vực của Nga trong đêm 15-7, bao gồm Moscow.

Vụ tấn công đã dẫn đến việc hạn chế tạm thời hoạt động tại tất cả các sân bay ở Moscow và những thành phố khác, bao gồm Penza, Saratov, Nizhny Novgorod, Samara, Ivanovo, Yaroslavl và Cherepovets.

Cuộc tập kích mới nhất diễn ra sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn khác của Ukraine hồi đầu tuần này. Hôm 14-7, ông Sobyanin cho biết khoảng 340 UAV hướng về khu vực Moscow; hầu hết máy bay không người lái bị đánh chặn từ xa và hơn 50 chiếc đã bị phá hủy khi tiếp cận Thủ đô của Nga.

Ngày 13-7, cuộc tập kích UAV của Ukraine đã gây thiệt hại nghiêm trọng ở quận Istra thuộc Moscow. Ba người thiệt mạng và 3 người bị thương ở khu dân cư Pionersky; 2 người khác cũng bị thương ở Solnechnogorsk. Chính quyền địa phương đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong thành phố sau cuộc tấn công này.

Moscow và khu vực xung quanh ngày càng trở thành mục tiêu của các máy bay không người lái tầm xa Ukraine trong những tuần gần đây, nhắm vào các cơ sở năng lượng, cơ sở hạ tầng giao thông và các địa điểm dân sự.

Nga cho rằng các cuộc tấn công này nhằm mục đích đánh lạc hướng sự chú ý khỏi những thất bại của Ukraine trên chiến trường, và Moscow đã đáp trả bằng chiến dịch tấn công tầm xa mới nhắm vào các địa điểm lưỡng dụng và công nghiệp quân sự.

Phần lớn các cuộc tấn công của Nga tập trung vào Thủ đô Kiev của Ukraine, với một số nhà máy quân sự, cơ sở lắp ráp và lưu trữ máy bay không người lái, cũng như kho vũ khí bị nhắm mục tiêu trong những tuần gần đây.