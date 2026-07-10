Hơn 600 người tử vong vì dịch Ebola, Liên hợp quốc kêu gọi hành động khẩn cấp

ANTD.VN - Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Tom Fletcher ngày 9-7 đã kêu gọi khẩn cấp, yêu cầu cộng đồng quốc tế lập tức hành động để khống chế dịch bệnh Ebola đang bùng phát dữ dội tại Congo và các quốc gia lân cận.

Dịch Ebola đang lây lan với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay

Khủng hoảng y tế này đang bị cộng hưởng bởi làn sóng xung đột vũ trang, đẩy hàng triệu người vào thảm kịch kép.

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, dịch bệnh này đã cướp đi sinh mạng của hơn 600 người và đang có xu hướng lan rộng xuyên biên giới.

Theo báo cáo, tính từ khi dịch bệnh được công bố vào ngày 15-5 đến nay, Congo đã ghi nhận 1.792 ca nhiễm được xác nhận, trong đó có 625 trường hợp tử vong.

Tỷ lệ tử vong do căn bệnh này gây ra hiện đang ở mức đáng báo động 34,1%. Hiện tại, có tổng cộng 764 bệnh nhân đang phải cách ly hoặc điều trị đặc biệt tại các cơ sở y tế, trong khi chỉ mới có 295 người hồi phục.

Bộ trưởng Y tế Congo Samuel Roger Kamba thừa nhận dịch bệnh đang trong giai đoạn "hoạt động rất mạnh". Ông Kamba cảnh báo mật độ dân cư cao, sự di dịch chuyển liên tục của dòng người tị nạn do xung đột, cùng những rào cản trong việc tiếp cận truyền thông cộng đồng đang khiến giới chức y tế hoàn toàn bất lực trong việc dự đoán thời điểm dịch bệnh đạt đỉnh.

Nguy cơ bùng nổ đại dịch xuyên quốc gia khi virus Ebola đã lan qua biên giới. Quốc gia láng giềng Uganda xác nhận đã phát hiện ít nhất 20 ca nhiễm dương tính.

"Chúng ta cần phải hành động nhanh hơn nữa để cắt đứt nguồn của dịch bệnh Ebola tại Congo", Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Tom Fletcher nhấn mạnh.

Để ngăn chặn kịch bản thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất, Liên hợp quốc đưa ra tối hậu thư yêu cầu các phe phái vũ trang tại Congo phải lập tức đình chiến, tạo điều kiện tiếp cận an toàn và liên tục cho các nhân viên y tế, trang thiết bị cứu trợ.

Các quốc gia trong khu vực không được phép đóng cửa biên giới hay phong tỏa các tuyến đường vận chuyển nhu yếu phẩm y tế cốt lõi.

Liên hợp quốc xác nhận đang khẩn trương nâng cấp toàn diện quy mô chiến dịch ứng phó Ebola tại châu Phi và yêu cầu các tổ chức quốc tế khác phải vào cuộc với sự khẩn trương tương đương trước khi quá muộn.