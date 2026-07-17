Mỹ tấn công một số cây cầu tại Iran, Tehran cảnh báo ‘toàn khu vực sẽ phải trả giá’

ANTD.VN - Mỹ vừa phát động thêm loạt cuộc tấn công vào đêm qua, được cho là nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm một số cây cầu trên khắp Iran, khi Tehran cảnh báo rằng bất kỳ sự leo thang nào nữa sẽ gây ra hậu quả cho toàn bộ khu vực.

Truyền thông Iran đưa tin, ít nhất 3 cây cầu đã bị trúng bom ở miền Nam nước này. Ảnh: Telegram/Press TV

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã thông báo về đêm tấn công thứ sáu liên tiếp vào tối 16-7 trong một tuyên bố ngắn gọn mà không tiết lộ mục tiêu, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa hồi đầu tuần này sẽ mở rộng chiến dịch ném bom sang các nhà máy điện, cơ sở hạ tầng năng lượng và cầu cống của Iran.

Truyền thông Iran đưa tin, ít nhất 3 cây cầu đã bị trúng bom ở miền Nam Iran, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Kênh Press TV cho biết 2 trong số các cây cầu bị nhắm mục tiêu nằm ở Bandar Khamir.

Tên lửa của Mỹ cũng được cho là đã tấn công sân bay Iranshahr ở Đông Nam Iran, trong khi ít nhất 1 thường dân thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong cuộc không kích khác vào 1 khu dân cư ở Bandar Abbas.

“Nếu kẻ thù, trong quá trình chiến tranh tiêu hao của mình, tìm cách tấn công cơ sở hạ tầng của Iran hoặc thực hiện thêm các vụ ám sát quan chức, toàn bộ khu vực sẽ phải trả giá”, một quan chức tình báo cấp cao ở Tehran nói với Đài RT của Nga hôm 16-7, khi Mỹ phát động các cuộc tấn công mới nhất. Nguồn tin cho biết thêm, Iran sẽ phát động cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực, khiến Mỹ “choáng váng” và chứng minh cho ông Trump thấy những kỳ vọng và đánh giá của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là “phi thực tế”.

“Kế hoạch leo thang chiến tranh của Iran sẽ đầy rẫy những bất ngờ. Và không giống như sự hỗn loạn chính trị ở Nhà Trắng, tại Tehran, chúng tôi đạt được sự đồng thuận tối đa về việc thực hiện kế hoạch này”, quan chức này nói.

Tuần trước, Washington đã nối lại các cuộc không kích và tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, đồng thời tuyên bố rằng những biện pháp này nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển thương mại và tự do hàng hải qua Eo biển Hormuz.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã trả đũa bằng cách tiến hành những cuộc tập kích bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực, bao gồm cả trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở Bahrain.

Tehran cảnh báo rằng việc xuất khẩu dầu khí trong khu vực có thể bị chặn hoàn toàn và tuyên bố đóng cửa eo biển cho đến khi Mỹ chấm dứt điều mà họ mô tả là sự can thiệp quân sự “bất hợp pháp” trong khu vực.