Thái Lan xem xét đình chỉ gần 6.000 công chức vì bê bối gian lận thi cử chấn động

ANTD.VN - Ngày 16-7, giới chức Thái Lan thông báo hàng nghìn công chức nước này đang phải đối mặt với quyết định đình chỉ công tác khẩn cấp do liên quan đến một vụ bê bối gian lận thi cử quy mô lớn.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chủ trì cuộc họp điều tra vụ bê bối gian lận thi cử công chức tại Cục Điều tra Trung ương ở Bangkok

Vụ bê bối này bị phanh phui từ tháng 6 vừa qua. Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhiều quan chức phụ trách đã nhận khoản tiền hối lộ lên tới 800.000 baht (khoảng 24.000 USD) cho mỗi trường hợp để can thiệp kỹ thuật, thay đổi kết quả thi trên hệ thống điện tử.

Việc này nhằm giúp các ứng viên vượt qua kỳ thi bắt buộc để được bổ nhiệm hoặc thăng tiến trong bộ máy chính quyền.

Phát biểu trước báo giới vào ngày 16-7, đại diện Bộ Nội vụ Thái Lan, ông Unsit Sampuntharat cho biết cảnh sát đã phát hiện các dấu hiệu bất thường trong kết quả thi của tổng cộng 5.814 công chức.

Nhóm người này có thể sẽ bị đình chỉ công tác ngay sau khi hội đồng kỷ luật đưa ra quyết định cuối cùng, dự kiến sớm nhất là vào ngày 17-7.

"Thiệt hại của vụ việc này là vô cùng lớn, đồng thời gây ra sự bất công nghiêm trọng đối với những người đã nỗ lực bằng năng lực tự thân", ông Unsit nhấn mạnh.

Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết sẽ tiến hành rà soát lại khoảng 800.000 bài thi để xác định toàn bộ quy mô của đường dây gian lận này.

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát, 3 đối tượng bị tình nghi là chủ mưu của đường dây này đã bị bắt giữ với các cáo buộc hủy hoại và che giấu tài liệu công vụ.

Một trong số các nghi phạm đã bị nắt giữ sau khi tìm cách vượt biên trốn sang nước láng giềng. Nếu bị kết án, các đối tượng này phải đối mặt với án phạt tiền và mức án tù lên tới 5 năm.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul lên án mạnh mẽ vụ gian lận này. Ông Anutin Charnvirakul cảnh báo về một vòng luẩn quẩn nguy hiểm khi các quan chức sử dụng các thủ đoạn tham nhũng, tiền bạc để mua những vị trí quyền lực, họ sẽ tiếp tục lạm dụng chính những vị trí đó để tạo ra các cơ hội tham nhũng lớn hơn nhằm thu hồi vốn.

Vụ bắt giữ trên là kết quả của chiến dịch điều tra liên ngành kéo dài 17 ngày giữa lực lượng cảnh sát và các cơ quan chống tham nhũng Thái Lan. Trong quá trình triệt phá, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều máy tính và tài liệu thi cử liên quan.

Tại Thái Lan, mức lương trung bình của công chức thường dao động từ 530-2.300 USD mỗi tháng tùy thuộc vào cấp bậc.