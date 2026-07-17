Mỹ và Iran liên tiếp 'ăn miếng trả miếng' khiến cuộc chiến Trung Đông tái bùng phát diện rộng

ANTD.VN - Tối 16-7 (giờ địa phương), vòng xoáy bạo lực tại Trung Đông đã leo thang tới mức nghẹt thở, khi quân đội Mỹ liên tiếp dội bom vào các mục tiêu chiến lược của Iran, trong khi lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng lập tức trả đũa bằng tên lửa đạn đạo nhắm vào các căn cứ của Mỹ và đồng minh tại vùng Vịnh.

Hình ảnh trích từ video do IRGC công bố ngày 16-7-2026 cho thấy tên lửa được phóng từ một địa điểm không được tiết lộ nhằm vào các mục tiêu của Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain

Cuộc đụng độ liên tiếp này diễn ra chỉ đúng một tháng sau khi hai nước ký kết bản Bản ghi nhớ (MOU) sơ bộ hồi tháng 6 nhằm chấm dứt cuộc chiến bùng nổ từ cuối tháng 2 năm nay.

Tiến trình hòa bình mong manh giờ đây gần như đã bị khai tử hoàn toàn thực tế trên chiến trường.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đêm 16-7 tuyên bố đang triển khai một chiến dịch oanh tạc mới nhằm làm suy yếu nghiêm trọng hơn nữa các năng lực quân sự của Iran

Đây là đêm thứ sáu liên tiếp các chiến đấu cơ và tên lửa hành trình của lực lượng Mỹ liên tục dội bom xuống lãnh thổ quốc gia vùng Vịnh này.

Truyền hình quốc gia Iran đưa tin xác nhận nhiều tiếng nổ lớn chấn động tại thành phố Bushehr - nơi đặt nhà máy điện hạt nhân dân sự duy nhất của Iran. Tehran cáo buộc đây là "sự tiếp diễn hành vi xâm lược của kẻ thù Mỹ".

Cơ sở hạ tầng Iran bị phá hủy trong trận không kích

Bên cạnh đó, một chuỗi các vụ nổ lớn cũng được ghi nhận dọc theo thành phố cảng chiến lược Bandar Abbas và các khu vực phụ cận xung quanh thành phố Ahvaz.

Ngay sau đó, truyền thông nhà nước Iran tiếp tục xác nhận nhiều cây cầu giao thông huyết mạch và một sân bay ở khu vực phía nam nước này, nằm sát eo biển Hormuz đã bị các cuộc không kích của Mỹ phá hủy nghiêm trọng.

Eo biển này hiện là tâm điểm của các cuộc giao tranh và là tuyến hàng hải sống còn đối với nguồn cung dầu mỏ và khí đốt toàn cầu.

Trước các đợt không kích tàn khốc từ phía Washington, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phóng loạt tên lửa đạn đạo tập kích trực diện vào một căn cứ không quân của Mỹ nằm trên lãnh thổ Jordan.

IRGC khẳng định đây là đòn trả đũa đích đáng sau khi cáo buộc Mỹ tiến hành không kích trúng vào khu vực gần một bệnh viện trẻ em tại Ahvaz trước đó.

Đường phố Thủ đô Tehan ngày 14-7-2026

Trước khi đòn trả đũa diễn ra, Tehran đã cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu phá hủy toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông trên khắp khu vực vùng Vịnh nếu Tổng thống Donald Trump hiện thực hóa lời đe dọa đánh phá các nhà máy điện và cầu đường của Iran.

Dù chiến sự ngoài thực địa đang diễn ra vô cùng khốc liệt với tổn thất nặng nề về người và của cho cả hai phía, Nhà Trắng vẫn đưa ra thông điệp bỏ ngỏ khi khẳng định Tổng thống Donald Trump "vẫn luôn mở rộng cánh cửa cho các giải pháp ngoại giao" để hạ nhiệt căng thẳng.

Tuy nhiên, với việc cả hai nước liên tục tung ra các đòn đánh tổng lực vào các vị trí chiến lược của nhau, cơ hội cho một lệnh ngừng bắn mới tại Trung Đông đang trở nên xa vời hơn bao giờ hết.