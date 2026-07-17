Đình chỉ nhân viên vận hành máy nhắc chữ của Tổng thống Mỹ Donald Trump

ANTD.VN - Ngày 16-7, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đình chỉ công tác một nhân viên vận hành máy nhắc chữ, sau khi người này bị cáo buộc đặt cược vào nội dung những bài phát biểu của ông trên một nền tảng thị trường dự đoán.

Ông Gabriel Perez, người đã vận hành máy nhắc chữ cho ông Trump từ năm 2016. Ảnh: Newsweek

Hãng ABC News dẫn nguồn tin cho biết, ông Gabriel Perez, người đã vận hành máy nhắc chữ cho ông Trump từ năm 2016, đang đàm phán với các cơ quan quản lý liên bang để dàn xếp những cáo buộc rằng ông đã sử dụng thông tin nội bộ về các bài phát biểu của Tổng thống để thắng cược hơn 100.000 USD trên nền tảng Kalshi.

Theo nguồn tin, nền tảng Kalshi đã báo cáo vụ việc lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) sau khi phát hiện hoạt động bị cho là đáng ngờ. Nền tảng này là nơi người dùng có thể đặt cược vào việc liệu các từ, cụm từ hoặc chủ đề cụ thể có được nhắc đến trong một bài phát biểu công khai hay không.

“Đội ngũ giám sát của Kalshi đã nhanh chóng phát hiện và chuyển vụ việc này cho CFTC. Chúng tôi đang hợp tác và hỗ trợ các cơ quan quản lý”, ông Robert DeNault, Trưởng bộ phận thực thi của Kalshi, cho biết.

Sau bản tin của ABC News, vào chiều 16-7, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên rằng bà đã báo cáo với Tổng thống Trump về vấn đề này. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng đó là “điều hổ thẹn” và quyết định cho ông Perez nghỉ không hưởng lương.

“Nhà Trắng có các quy định đạo đức nghiêm ngặt. Chúng tôi mong muốn tất cả nhân viên và quan chức tuân thủ”, phát ngôn viên Nhà Trắng Davis Ingle cho biết khi được ABC News liên hệ. Trong khi đó, phát ngôn viên của CFTC từ chối bình luận về vụ việc.

Dẫn lời các nguồn tin, ABC News cho biết ông Perez đã đặt cược vào nhiều bài phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ, trong đó có bài phát biểu trước Quốc hội vào tháng 2-2026, bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) và bài phát biểu vào khung giờ vàng hồi tháng 12-2025.

Ông Perez là một trong những người vận hành máy nhắc chữ cho ông Trump kể từ chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Theo ABC News, trong số các trợ lý thân cận nhất của Tổng thống Trump, ông Perez thường là người xem xét cuối cùng gần như tất cả các bài phát biểu đã chuẩn bị của Tổng thống - và thường được biết đến là người tiếp nhận những chỉnh sửa vào phút chót từ chính Tổng thống Trump.