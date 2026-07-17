Trung Quốc ra mắt mô hình AI nguồn mở lớn nhất thế giới với 2,8 nghìn tỷ tham số

ANTD.VN - Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Moonshot AI của Trung Quốc ngày 16-7 đã trình làng mô hình AI mới nhất mang tên Kimi K3.

Người sáng lập Moonshot AI, Yang Zhilin, phát biểu tại Diễn đàn Zhongguancun 2026 ở Bắc Kinh

Với quy mô lên tới 2,8 nghìn tỷ tham số (parameters), Kimi K3 đã chính thức thiết lập kỷ lục là mô hình AI nguồn mở có số lượng tham số lớn nhất toàn cầu hiện nay.

Mô hình thế hệ mới này được thiết kế để xử lý đa nhiệm phức tạp và hỗ trợ tối đa cho cộng đồng phát triển công nghệ trên toàn thế giới.

Theo công bố từ nhà phát triển Moonshot AI, mô hình Kimi K3 sở hữu nhiều nâng cấp công nghệ đột phá với số lượng tham số khổng lồ.

Quy mô 2,8 nghìn tỷ tham số giúp nâng trần năng lực của mô hình, mang lại hiệu suất xử lý thông minh và chính xác vượt trội so với các thế hệ trước.

Hỗ trợ xử lý dữ liệu đầu vào lên tới 1 triệu token trong một lần truy vấn, cho phép người dùng nạp các tập tài liệu cực lớn, sách nghiên cứu hoặc mã nguồn phức tạp để phân tích.

Kimi K3 tích hợp sẵn khả năng nhận diện và phân tích thị giác tự nhiên, tối ưu hóa sâu cho các tác vụ kỹ thuật phần mềm, nghiên cứu chuyên sâu và các công việc đòi hỏi hàm lượng tri thức cao.

Các kết quả đánh giá thử nghiệm do công ty công bố cho thấy mức độ thông minh toàn diện của Kimi K3 đã tiệm cận rất sát với năng lực của các mô hình nguồn đóng hàng đầu thế giới hiện nay.

Giới chuyên gia nhận định, sự xuất hiện của Kimi K3 là minh chứng cho thấy các mô hình ngôn ngữ lớn nguồn mở của Trung Quốc đang chuyển dịch mạnh mẽ từ những bước đột phá đơn lẻ của từng doanh nghiệp sang một làn sóng tiến bộ tập thể vững chắc.

Việc cung cấp các mô hình có cấu trúc mở và quy mô khổng lồ như Kimi K3 không chỉ giúp giảm chi phí tiếp cận công nghệ cho các nhà phát triển toàn cầu mà còn mở ra những hướng tiếp cận mới, thúc đẩy sự phát triển đa dạng và bình đẳng hơn của hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo thế giới.