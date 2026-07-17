Lật xe buýt chở học sinh tiểu học ở Uganda, ít nhất 23 người tử vong thương tâm

ANTD.VN - Ít nhất 23 người, bao gồm 22 học sinh và người sáng lập trường Tiểu học King David, đã tử vong khi chiếc xe buýt trường học gặp tai nạn ở huyện Kapchorwa, miền Đông Uganda.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Uganda. Ảnh: Cảnh sát Uganda

Cảnh sát cho biết, chiếc xe buýt chở học sinh đang trên đường trở về sau chuyến tham quan học tập tại thác Sipi thì gặp sự cố kỹ thuật trên đồi Chekwatit. Lái xe buýt bị mất kiểm soát khiến phương tiện lao ra khỏi đường và bị lật.

Ngoài 23 người thiệt mạng, vụ tai nạn cũng khiến hàng chục học sinh và nhân viên trường học bị thương. Đây là một trong những vụ tai nạn giao thông đường bộ gây chết nhiều người nhất liên quan đến trẻ em ở Uganda trong những năm gần đây.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Vụ việc này làm tăng thêm mối lo ngại về các vụ tai nạn liên quan đến xe đưa đón học sinh được ghi nhận ở Uganda trong thời gian gần đây.

Vài ngày trước đó, xe buýt chở học sinh trường Trung học cơ sở St. Paul Katakwi đi tham quan học tập môn Địa lý tại bến tàu Kasenyi ở Entebbe, đã va chạm với một chiếc xe tải đang đỗ, khiến lái xe buýt thiệt mạng.