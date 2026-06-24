Dịch Ebola bùng phát dữ dội tại Congo, ghi nhận số ca mắc kỷ lục

ANTD.VN - Congo vừa ghi nhận một cột mốc đáng lo ngại với 1.094 ca mắc Ebola và 277 trường hợp tử vong chỉ sau hơn một tháng công bố dịch.

Các nhân viên y tế Congo đưa bệnh nhân Ebola đến trung tâm điều trị Mongbwalu, tỉnh Ituri ngày 20-6-2026

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận đây là số ca mắc trong tháng đầu tiên cao nhất lịch sử từng được ghi nhận trong các đợt bùng phát Ebola tại châu Phi.

Theo số liệu chính thức được công bố ngày 23-6, hiện có 387 bệnh nhân đang được cách ly hoặc điều trị tích cực, và 115 trường hợp đã hồi phục.

Cơ quan y tế Congo cũng báo cáo thêm 131 ca nghi nhiễm, bao gồm 44 trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Báo cáo dịch tễ học hàng ngày của Bộ Y tế Congo cho thấy số ca nhiễm mới liên tục gia tăng theo từng tuần, tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp.

Giám đốc Bộ phận Điều hành Ứng phó và Cảnh báo Khẩn cấp Y tế của WHO, ông Abdirahman Mahamud nhận định tại cuộc họp báo ở Geneva: "Đây là số lượng ca nhiễm được xác nhận lớn nhất trong tháng đầu tiên của một đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại châu Phi".

Tỉnh Ituri hiện được xác định là tâm dịch của đợt bùng phát lần này khi chiếm tới 90% tổng số ca nhiễm của cả nước. Tổng thống Congo Felix Tshisekedi tuyên bố ông sẽ đến khu vực này để trực tiếp chỉ đạo công tác dập dịch trên thực địa.

Theo WHO, nguy cơ rủi ro y tế liên quan đến Ebola tại Congo vẫn ở mức "rất cao" do dịch bệnh liên tục lan rộng sang các vùng y tế mới

Một nghĩa trang gần Bunia, tỉnh Ituri, Congo ngày 23-6-2026

Trong khi đó, quốc gia láng giềng là Uganda cũng ghi nhận mức rủi ro "cao" khi vừa xác nhận thêm ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 20 ca, trong đó 2 ca tử vong.

Để ngăn chặn thảm kịch y tế, Tổng thống Tshisekedi đã kêu gọi các quốc gia trong khu vực thắt chặt hợp tác dựa trên ba trụ cột phòng ngừa, giám sát dịch tễ và chia sẻ thông tin nhanh chóng.

Ngay lập tức, hai nước Congo và Uganda đã chính thức kích hoạt cơ chế phối hợp xuyên biên giới. Chương trình hợp tác bao gồm việc thiết lập hệ thống giám sát chung, đồng triển khai các đội phản ứng nhanh, các phòng thí nghiệm di động và các trung tâm điều trị Ebola dọc theo hành lang biên giới phía đông Congo và phía tây Uganda.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng, Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Phi (AU), Tổng thống Burundi Evariste Ndayishimiye lên tiếng kêu gọi các quốc gia châu Phi và cộng đồng quốc tế kiềm chế, không thực hiện các biện pháp đóng cửa biên giới làm ảnh hưởng đến nỗ lực cứu trợ.