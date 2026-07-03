LPBank hai năm liên tiếp được vinh danh Green Leadership và Top 10 Ngân hàng ESG Việt Nam Xanh

ANTD.VN - LPBank tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình phát triển bền vững khi hai năm liên tiếp được vinh danh tại hạng mục Green Leadership của Giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm Châu Á (AREA), đồng thời góp mặt trong Top 10 Ngân hàng ESG Việt Nam Xanh 2026. Những giải thưởng này ghi nhận chiến lược đưa ESG từ định hướng thành những kết quả cụ thể trong quản trị, kinh doanh và phục vụ khách hàng.

Phát triển bền vững từ những hành động thực chất

Tại Giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm Châu Á (AREA) năm nay, LPBank được vinh danh với sáng kiến “Hành động ESG trong thực tiễn: Hành trình chuyển đổi ngân hàng toàn diện”. Sáng kiến phản ánh quá trình Ngân hàng tích hợp ESG vào hoạt động quản trị, vận hành và kinh doanh, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính cho nhiều nhóm khách hàng trong xã hội.

LPBank hai năm liên tiếp được vinh danh tại hạng mục Green Leadership của Giải thưởng Doanh nghiệp Trách nhiệm Châu Á (AREA 2026)

Theo đánh giá của Hội đồng chuyên môn quốc tế, LPBank đáp ứng xuất sắc các tiêu chí về tối ưu hóa nguồn lực, giảm phát thải, ứng dụng công nghệ xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và minh bạch hóa các cam kết phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Ngân hàng tiếp tục được Viet Research phối hợp cùng Báo Tài chính - Đầu tư vinh danh trong Top 10 Ngân hàng ESG Việt Nam Xanh 2026, ghi nhận những nỗ lực trong việc tích hợp ESG vào chiến lược phát triển và hoạt động kinh doanh.

Bà Nguyễn Ánh Vân – Phó Tổng Giám đốc LPBank cho biết: “Đối với LPBank, ESG không phải là một xu hướng hay một bộ tiêu chí để đáp ứng yêu cầu thị trường. Chúng tôi xác định phát triển bền vững là chiến lược dài hạn, được tích hợp vào toàn bộ hoạt động quản trị, vận hành và kinh doanh. Việc tiếp tục được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế ghi nhận là động lực để LPBank kiên định theo đuổi mục tiêu tăng trưởng gắn với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và quản trị minh bạch”.

Bà Nguyễn Ánh Vân – Phó Tổng Giám đốc LPBank (ở giữa) đại diện Ngân hàng nhận giải thưởng Top 10 Ngân hàng ESG Việt Nam Xanh 2026 do Viet Research phối hợp cùng Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức.

Điểm khác biệt trong cách tiếp cận ESG của LPBank là đặt con người và khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính làm trung tâm. Thông qua các sản phẩm và giải pháp tài chính phù hợp, Ngân hàng hướng tới mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn và dịch vụ ngân hàng chính thức cho người dân khu vực nông thôn, người cao tuổi và các nhóm khách hàng còn gặp khó khăn trong tiếp cận tài chính.

Trong đó, chương trình Tín dụng Hưu trí là một trong những dấu ấn tiêu biểu. Đến nay, gần 500.000 khách hàng thuộc nhóm hưu trí và an sinh xã hội đã được tiếp cận các giải pháp tài chính thông qua hệ sinh thái của LPBank, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận tài chính cho nhóm khách hàng đặc thù.

Bên cạnh đó, LPBank tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho các lĩnh vực có tác động tích cực tới môi trường và xã hội như phát triển nông nghiệp bền vững, năng lượng tái tạo và các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường. Ngân hàng cũng duy trì nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh cộng đồng, đồng thời đồng hành cùng các chương trình thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển sinh kế bền vững cho người dân.

Để bảo đảm việc triển khai ESG mang tính hệ thống, LPBank đã thành lập nhóm chuyên gia ESG chuyên trách, xây dựng khung quản trị ESG, ban hành quy định quản lý rủi ro môi trường và xã hội, đồng thời tích hợp các tiêu chí ESG vào hoạt động tín dụng và quản trị doanh nghiệp. Những bước đi này giúp Ngân hàng từng bước chuẩn hóa hoạt động theo các thông lệ quốc tế về phát triển bền vững.

Công nghệ tạo động lực cho chiến lược ESG

Nếu tài chính toàn diện là nền tảng của chiến lược phát triển bền vững, thì công nghệ chính là động lực giúp LPBank hiện thực hóa các mục tiêu ESG trên quy mô lớn.

Trong những năm gần đây, Ngân hàng đã đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng công nghệ, nổi bật là việc triển khai hệ thống ngân hàng lõi T24 thế hệ mới, tạo nền tảng cho phát triển sản phẩm, quản trị dữ liệu và nâng cao năng lực xử lý giao dịch.

Năm 2025, LPBank tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động vận hành. Từ tổng đài chăm sóc khách hàng, xác thực sinh trắc học bằng giọng nói đến các giải pháp tự động hóa quy trình, công nghệ đang góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian xử lý giao dịch và tối ưu nguồn lực vận hành tại LPBank.

LPBank phát triển LPBank Plus theo mô hình "3S" Simple – Smart – Safe.

Tháng 3/2026, LPBank chính thức ra mắt LPBank Plus – ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới được phát triển theo định hướng lấy trí tuệ nhân tạo (AI) làm trung tâm. Việc tích hợp AI vào trải nghiệm giao dịch giúp cá nhân hóa dịch vụ, nâng cao khả năng hỗ trợ khách hàng và mang tới trải nghiệm tài chính thông minh, thuận tiện hơn.

Hiện hơn 80% giao dịch của khách hàng LPBank được thực hiện trên các kênh số. Việc số hóa quy trình nội bộ giúp giảm khoảng 60 - 70% lượng giấy tờ sử dụng trong hoạt động vận hành, góp phần tiết kiệm tài nguyên và giảm tác động tới môi trường. Các nền tảng công nghệ hiện đại cũng hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, tăng cường tính minh bạch và thúc đẩy việc tích hợp các tiêu chí ESG vào quá trình ra quyết định.

Những nỗ lực này đã mang lại kết quả cụ thể. Năm 2025, tổng dư nợ tín dụng xanh của LPBank đạt 2.465 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững và các ngành kinh tế xanh. Tổng lượng phát thải khí nhà kính giảm gần 18% so với năm trước; mức tiêu thụ điện năng giảm gần 16%; lượng nước sinh hoạt giảm gần 20% và mức tiêu thụ nhiên liệu giảm trên 35%.

Hai giải thưởng không chỉ ghi nhận những kết quả LPBank đã đạt được, mà còn phản ánh một hướng đi nhất quán: lấy tài chính toàn diện, công nghệ và quản trị bền vững làm nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Trong bối cảnh ESG ngày càng trở thành tiêu chuẩn phát triển của ngành tài chính, LPBank đang từng bước chuyển hóa các cam kết thành những giá trị cụ thể cho khách hàng, cộng đồng và nền kinh tế.