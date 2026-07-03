Cổ phiếu PNJ bị bán tháo sau khi nguyên Giám đốc P-Lap bị bắt

ANTD.VN - Chỉ trong phiên sáng, hơn 12 triệu cổ phiếu PNJ của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) bị chất bán giá sàn.

Chốt phiên sáng, cổ phiếu PNJ giảm 6,97% xuống 58.700 đồng/cp; khối lượng giao dịch đạt vỏn vẹn 971 nghìn đơn vị, trong khi còn gần 11,3 triệu đơn vị bị chất bán giá sàn trắng bên mua.

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu PNJ diễn ra sau thông tin nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (P-Lap)- công ty con của PNJ bị bắt.

Cổ phiếu PNJ diễn biến tiêu cực sau biến cố pháp lý tại công ty con

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành, khởi tố 22 bị can. Từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Theo điều tra, tham gia đường dây có Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974, trú tại phường Bình Thạnh, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lap) - một doanh nghiệp thuộc PNJ.

Sau vụ việc, phía PNJ lên tiếng khẳng định đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan chức năng xem xét theo quy định của pháp luật. PNJ tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

“Là công ty mẹ của P-Lab, PNJ đang phối hợp chặt chẽ cùng P-Lab trong việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời hỗ trợ công tác quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của P-Lab được duy trì ổn định, liên tục và tuân thủ các quy định hiện hành” – thông báo của PNJ cho hay.

Doanh nghiệp này đồng thời khẳng định tất cả kim cương do PNJ phân phối được kiểm định tại P-Lab đều áp dụng quy trình kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đồng thời đối soát tiêu chuẩn chất lượng của Viện ngọc học quốc tế GIA và có hồ sơ lưu để có thể truy xuất các thông số kỹ thuật của từng viên theo yêu cầu.

Các hoạt động tại hệ thống PNJ vẫn được triển khai ổn định và xuyên suốt. Khách hàng vẫn được phục vụ đầy đủ theo các chính sách hiện hành, bao gồm bán hàng, bảo hành, thu đổi, hậu mãi và các quyền lợi liên quan.