Vụ xả súng trường học tại Philippines: Thủ phạm học sinh phát trực tiếp vụ xả súng trước khi tự sát

ANTD.VN - Trong vụ xả súng trường học kinh hoàng ở miền Nam Philippines ngày 18-8, nghi phạm học sinh đã phát trực tiếp cảnh bắn chết một học sinh khác trong lớp học trước khi tự sát, một quan chức cho biết. Đây là vụ xả súng trường học thứ hai ở nước này trong vòng chưa đầy hai tháng.

Người dân tập trung bên ngoài trường Ateneo de Zamboanga sau vụ xả súng khiến hai người thiệt mạng, ngày 18-8-2026

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ra lệnh cho các cơ quan thực thi pháp luật điều tra và xác định các biện pháp cần thiết để ngăn chặn bạo lực trong trường học.

"Trường học là nơi chúng ta giao phó con cái mình để học tập, trưởng thành và nuôi dưỡng ước mơ về tương lai. Chúng phải là những nơi an toàn nhất trong cả nước", ông Marcos tuyên bố.

Vụ xả súng xảy ra tại một trường học trực thuộc Đại học Ateneo de Zamboanga ở thành phố Zamboanga. Theo báo cáo của cảnh sát, hung thủ mang theo một khẩu súng lục và một khẩu súng trường vào khuôn viên trường và nổ súng vào các học sinh trong lớp học.

Khu trường học nơi xảy ra vụ xả súng

Thị trưởng Zamboanga, Khymer Adan Olaso cho biết, nhà chức trách xác nhận tay súng đã phát trực tiếp vụ tấn công thông qua camera gắn trên người.

Đoạn video phát trực tiếp cho thấy, kẻ xả súng bước vào một lớp học và nổ súng. Sau đó, hắn đổi súng, tiến vào lớp học thứ hai và bắn thêm nhiều phát nữa. Một học sinh được nhìn thấy nằm trên mặt đất.

Động cơ gây án chưa được làm rõ ngay lập tức, nhưng một quan chức hải quan cấp cao cho biết kẻ xả súng đã sử dụng khẩu súng lục cỡ nòng 40 do Cục Hải quan cấp cho bố của học sinh này. Liên quan đến vụ việc, một quan chức hải quan đã bị cách chức.

Khẩu súng thứ hai thu được tại hiện trường là khẩu súng cá nhân có giấy phép cũng thuộc sở hữu của bố kẻ xả súng.

Người dân tập trung bên ngoài trường học sau vụ xả súng

Video do GMA News phát sóng, với hình ảnh đã được làm mờ, cho thấy cảnh hỗn loạn bên trong một lớp học với nhiều học sinh cúi xuống tìm chỗ trú ẩn khi nhiều tiếng súng vang lên.

Theo cảnh sát, nạn nhân thiệt mạng là một học sinh lớp 10. Kẻ nổ súng là một học sinh lớp 9, đã tự sát. Ngoài ra, còn có 2 người khác bị thương.

Ủy viên hội đồng thành phố Frederick Atilano cho biết, nạn nhân được tìm thấy ở tầng 4 còn nghi phạm sau đó được tìm thấy đã chết ở tầng 5 do tự sát.

Hồi tháng 6, tại một trường trung học công lập ở thành phố Tacloban, miền trung Philippines cũng xảy ra vụ xả súng làm 3 học sinh thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương.