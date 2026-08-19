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‘Mắt thần’ A-50U ‘chiếu tướng’ tên lửa hành trình Flamingo

Bạch Dương

ANTD.VN - Máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm A-50U đang cho thấy vai trò đặc biệt trong mạng lưới phòng không Nga khi đảm nhiệm nhiệm vụ phát hiện mục tiêu và cung cấp dữ liệu dẫn đường cho các đơn vị đánh chặn. Trong những cuộc tập kích, máy bay chỉ huy – cảnh báo sớm này được cho là đã hỗ trợ phòng không Nga vô hiệu hóa tên lửa hành trình FP-5 Flamingo của Ukraine, cho thấy giá trị của hệ thống cảnh giới trên không trước những mối đe dọa tầm xa.

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