Tổng thống Trump đăng bản đồ gọi eo biển Hormuz là 'lãnh thổ mới của Mỹ'

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-8 đã đăng một bản đồ trên nền tảng mạng Truth Social, thể hiện eo biển Hormuz là "lãnh thổ mới của Mỹ", đồng thời nhấn mạnh lời đe dọa tuyên bố chủ quyền đối với tuyến đường thủy quan trọng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng hình bản đồ trên nền tảng Truth Social vào ngày 18-8-2026, thể hiện eo biển Hormuz là "lãnh thổ mới của Mỹ" (Ảnh: Truth Social/@realDonaldTrump)

Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz và để ngỏ khả năng chính thức biến khu vực này thành lãnh thổ Mỹ.

Cuối tuần trước, ông Trump lần đầu tiên nêu lên ý tưởng về việc Mỹ tiếp quản eo biển này, khi nói rằng ông sẽ sớm tuyên bố nó là lãnh thổ của Mỹ. Iran ngay lập tức tuyên bố đáp trả rằng eo biển "sẽ vẫn thuộc về Iran".

Ngày 18-8, trong cuộc gặp với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, ông Trump đã nhắc lại ý tưởng này, cho rằng đó là một ý tưởng hay.

Theo Axios, ông Trump cho rằng Mỹ có quyền kiểm soát tuyến hàng hải thông qua hoạt động phong tỏa bằng hải quân.

Phía Iran lập tức bác bỏ quan điểm này. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf tuyên bố Tehran sẽ không mở hoàn toàn eo biển cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Iran.

Trong đó có dỡ bỏ phong tỏa các cảng, chấm dứt trừng phạt dầu mỏ, giải phóng tài sản bị đóng băng và chấm dứt các hoạt động quân sự chống Iran.

Trong một tuyên bố khác cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra hoặc được lên lịch với Iran, đồng thời khẳng định lệnh phong tỏa hải quân vẫn được duy trì.

Ông cũng tuyên bố eo biển Hormuz đã được mở và toàn bộ thủy lôi đã được tháo gỡ hoặc phá hủy.

Tehran khẳng định eo biển chưa thể được mở lại nếu Washington chưa thực hiện các cam kết trong Bản ghi nhớ đạt được hồi tháng 6.

Thời hạn 60 ngày của thỏa thuận này đã kết thúc mà không đạt tiến triển đáng kể, trong khi Iran và Mỹ tiếp tục cáo buộc lẫn nhau về việc làm thỏa thuận đổ vỡ.