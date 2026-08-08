Tình tiết mới về nghi phạm 14 tuổi trong vụ xả súng trường học ở Thái Lan

ANTD.VN - Cảnh sát Thái Lan phát hiện nam sinh 14 tuổi nghi gây ra vụ xả súng chết người tại trường Debsirin Nonthaburi từng tìm kiếm và nghiên cứu thông tin về một vụ xả súng trường học ở Mỹ.

Vụ xả súng gây chấn động Thái Lan

Số người thiệt mạng trong vụ án đau lòng xảy ra sáng 7-8 lên đến 8 người và 23 người khác bị thương.

Theo cảnh sát, nghi phạm 14 tuổi đã bắn chết ông bà của mình tại nhà riêng ở Bang Bua Thong vào rạng sáng, sau đó mang theo súng của ông nội đến trường và xả súng làm 5 giáo viên và nhân viên nhà trường tử vong.

Trong số những người bị thương phải nhập viện cấp cứu, có 9 người bị thương nặng, nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 12 tuổi. Sau khi gây án, nghi phạm đã tự sát và tử vong tại bệnh viện.

Hình ảnh khẩu súng và đạn được cho là của nghi phạm vụ xả súng

Vụ án gây chấn động Thái Lan một lần nữa làm dấy lên lo ngại về khả năng tiếp cận súng của trẻ vị thành niên tại nước này.

Theo cảnh sát, dữ liệu thu được từ máy tính của nghi phạm cho thấy trước khi gây án, nam sinh đã tìm kiếm và nghiên cứu một vụ xả súng xảy ra tại trường học ở Mỹ.

Các điều tra viên đang tiếp tục phân tích những dữ liệu này, đồng thời xác minh liệu những vấn đề mà nam sinh gặp phải tại trường có liên quan đến động cơ gây án hay không.

Hiện trường bị phong tỏa

Người thân nghi phạm cho biết cậu là một thiếu niên ít nói, sống khép kín và có ít bạn bè. Theo người cô của nghi phạm, sau khi cha mẹ ly hôn, nam sinh được ông bà nuôi dưỡng và dành phần lớn thời gian rảnh để chơi trò chơi điện tử.

Người chú cho biết ông chỉ từng thấy nam sinh chơi game Minecraft, chưa bao giờ thấy cháu mình sử dụng súng. Gia đình cũng không rõ bằng cách nào cậu bé lấy được chìa khóa chiếc tủ mà người ông cất khẩu súng ngắn được sử dụng trong vụ tấn công.

Cảnh sát điều tra hiện trường vụ xả súng

Sau vụ việc, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố Chính phủ sẽ tiếp tục siết chặt kiểm soát súng, đặc biệt là việc cấp giấy phép sở hữu và mang theo vũ khí.

Ông Anutin cho biết Chính phủ sẽ thúc đẩy sửa đổi pháp luật nhằm tăng cường các quy định quản lý súng, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương thực thi nghiêm những hạn chế hiện hành đối với việc mang súng.

Vụ xả súng cũng khiến vấn đề tội phạm vị thành niên tại Thái Lan được đặc biệt chú ý. Ông Komol Prompheng, Tổng Giám đốc Cục Quan sát và bảo vệ trẻ vị thành niên, cảnh báo trẻ em phạm tội đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa, mức độ bạo lực nghiêm trọng hơn và việc tiếp cận súng cũng dễ dàng hơn trước.

Theo ông Komol, tội phạm ma túy vẫn đứng đầu trong các hành vi phạm pháp của trẻ vị thành niên tại Thái Lan, nhưng các tội xâm phạm tính mạng và sức khỏe đứng thứ hai và có mối liên hệ chặt chẽ với việc sử dụng súng.

Các vi phạm trực tiếp liên quan đến súng đứng thứ tư nhưng thường xuất hiện đồng thời trong những vụ án bạo lực.

Số liệu của cơ quan tư pháp vị thành niên Thái Lan cho thấy trong 5 năm qua, 11.827 trẻ vị thành niên đã bị đưa vào hệ thống tư pháp vì các hành vi xâm phạm tính mạng và sức khỏe. Con số này chỉ thấp hơn nhóm tội phạm ma túy với 14.331 trường hợp và cao hơn nhóm tội xâm phạm tài sản với 10.791 trường hợp.

Một phụ huynh đón con rời trường sau vụ xả súng

Ông Komol cho rằng gia đình tan vỡ, và việc trẻ phải sống với người thân thay vì cha mẹ là những yếu tố thường gặp trong các trường hợp trẻ vị thành niên phạm pháp. Ông cũng khuyến cáo các gia đình cần sớm tìm kiếm sự hỗ trợ về tâm lý nếu trẻ xuất hiện những biểu hiện bất thường về cảm xúc hoặc hành vi.

Vụ việc tại Debsirin Nonthaburi tiếp tục làm nóng cuộc tranh luận về kiểm soát súng tại Thái Lan - quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng trong dân thường ở mức cao và từng xảy ra nhiều vụ xả súng gây chấn động.

Năm 2022, một cựu cảnh sát đã tấn công một trung tâm chăm sóc trẻ em tại Nong Bua Lamphu, khiến hàng chục người thiệt mạng, phần lớn là trẻ nhỏ.

Một năm sau, vụ xả súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon ở Bangkok, do một thiếu niên thực hiện, tiếp tục gây chấn động dư luận và thúc đẩy những lời kêu gọi siết chặt quản lý vũ khí.