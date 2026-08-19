Mạnh tay với tội phạm, Thụy Điển hạ tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống 14

ANTD.VN - Quốc hội Thụy Điển vừa mới thông qua quyết định hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 15 xuống 14, trong khi chính phủ đẩy mạnh chính sách trấn áp tội phạm trước thềm tổng tuyển cử.

Một phiên họp của Quốc hội Thụy Điển

Dự luật được thông qua với 281 phiếu thuận và 66 phiếu chống, trong đó đảng Dân chủ Xã hội đối lập cũng bỏ phiếu ủng hộ.

Ban đầu, chính phủ của Thủ tướng Ulf Kristersson muốn hạ độ tuổi trẻ em có thể phải chịu án tù xuống 13. Tuy nhiên, đề xuất này phải rút lại hồi tháng 6 do không giành đủ sự ủng hộ tại Quốc hội.

Đề xuất mức 13 tuổi cũng vấp phải sự phản đối của phần lớn trong số 126 tổ chức và cơ quan được tham vấn, bao gồm cả cảnh sát và cơ quan quản lý nhà tù. Trong khi đó, một ủy viên do chính phủ bổ nhiệm trước đó khuyến nghị lấy 14 tuổi làm ngưỡng chịu trách nhiệm hình sự.

Quyết định được đưa ra khi Thụy Điển phải đối mặt với tình trạng bạo lực giữa các băng nhóm kéo dài hơn một thập kỷ, đặc biệt liên quan đến tranh giành thị trường ma túy.

Chính phủ của ông Kristersson cầm quyền với sự hậu thuẫn của đảng Dân chủ Thụy Điển, đã đặt cuộc chiến chống tội phạm vào vị trí trọng tâm kể từ khi lên nắm quyền năm 2022.

Cùng với việc hạ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Quốc hội Thụy Điển cũng thông qua quy định giảm mức giảm nhẹ về hình phạt tù đối với người trẻ phạm tội. Theo quy định mới, người dưới 18 tuổi có thể phải chịu mức án tù lên tới 18 năm.

Luật mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 10-9 tới, chỉ 3 ngày trước cuộc tổng tuyển cử của Thụy Điển.

Vấn đề tội phạm được dự báo sẽ trở thành một trong những chủ đề đáng chú ý của cuộc bầu cử. Một cuộc thăm dò của Demoskop cho thấy phe trung - tả đối lập vẫn dẫn trước liên minh cánh hữu, song khoảng cách đang thu hẹp.

Theo khảo sát, các đảng trong chính phủ cùng phe cực hữu có thể giành khoảng 47% số phiếu, trong khi các đảng đối lập đạt khoảng 51%.