Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc biết tin về việc giảm quy mô tập trận Mỹ - Hàn từ mạng xã hội của ông Trump

ANTD.VN - Truyền thông Hàn Quốc ngày 19-8 đưa tin, Ngoại trưởng nước này, ông Cho Hyun chỉ biết thông tin về việc cắt giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ thông qua mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi Seoul không nhận được thông báo trước.

Cuộc tập trận Mỹ - Hàn được rút ngắn, từ ngày 17 đến 21-8

Ông Cho Hyun nói với Ủy ban đối ngoại và Thống nhất của Quốc hội rằng, cả chính phủ Hàn Quốc lẫn các quan chức chính phủ Mỹ đều không hề biết về những gì Tổng thống Trump đăng tải trên mạng xã hội, và Seoul cũng không nhận được thông báo trước nào.

Ông giải thích rằng Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back đã tham vấn chặt chẽ với phía Mỹ kể từ khi bài đăng xuất hiện, nhấn mạnh rằng đây không phải là thông báo đơn phương, vì Bộ trưởng Quốc phòng đang tham vấn với phía Mỹ.

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Trước đó cùng ngày, Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc cho biết thời gian diễn ra cuộc tập trận quân sự chung Ulchi Freedom Shield (UFS) với Mỹ dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 27-8 sẽ được rút ngắn xuống, trong thời gian từ 17 đến 21-8.

Ngày 16-8, Tổng thống Trump cho biết, ông đã chỉ thị Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ, và Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, Xavier Brunson, đã đến thăm trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào ngày 18-8.

UFS là cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ diễn ra vào mùa hè, bao gồm các cuộc diễn tập trên thực địa, các bài tập chỉ huy mô phỏng trên máy tính và các cuộc diễn tập phòng thủ dân sự.