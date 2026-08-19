Thái Lan siết quản lý súng đạn, cửa hàng vũ khí chuyển sang bán... bánh mỳ

ANTD.VN - Các cửa hàng trong khu phố kinh doanh súng đạn lâu đời của Bangkok, Thái Lan đang phải đối mặt với áp lực từ các quy định ngày càng chặt chẽ hơn sau các vụ xả súng gần đây.

Cửa hàng Suchart and Friends Gun chuyển sang bán bánh mì

Các biện pháp kiểm soát súng ngày càng chặt chẽ tại Thái Lan đang khiến nhiều cửa hàng kinh doanh vũ khí phải chuyển hướng. Một số một cửa hàng lâu năm ở Bangkok đã phải chuyển sang bán sản phẩm khác như bánh mỳ để duy trì hoạt động.

Tại khu phố chuyên kinh doanh súng ở khu vực cổ Bangkok, cửa hàng Suchart and Friends Gun giờ trưng bày những ổ bánh mỳ thay cho súng ngắn và súng trường.

Chủ cửa hàng Warintorn Boonyachai cho biết bắt đầu làm bánh từ 5 tháng trước để có tiền trả lương nhân viên.

Thái Lan đã cấm các cửa hàng nhập khẩu súng kể từ vụ xả súng tại một trung tâm thương mại ở Bangkok năm 2023.

Hy vọng nới lỏng quy định càng trở nên xa vời sau vụ một học sinh 14 tuổi xả súng sát hại ít nhất 8 người tại nhà và trường học gần Bangkok trong tháng này trước khi tự sát.

Ông Thititorn Bupparamanee, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vũ khí Thái Lan, kiểm tra một khẩu súng trường tại một cửa hàng ở khu phố buôn bán súng lâu đời của Bangkok ngày 15-8-2026

Sau vụ việc, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đề xuất đình chỉ cấp mới giấy phép mua và sở hữu súng, đồng thời cảnh sát được yêu cầu ngừng gia hạn giấy phép mua vũ khí.

Các nhà kinh doanh cho rằng những biện pháp này có thể khiến thị trường súng hợp pháp tiếp tục thu hẹp.

Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vũ khí Thái Lan Thititorn Bupparamanee cảnh báo việc hạn chế người dân mua súng hợp pháp có nguy cơ đẩy một bộ phận người mua sang thị trường chợ đen.

Theo ước tính năm 2017 của Small Arms Survey, dân thường Thái Lan sở hữu khoảng 10,3 triệu khẩu súng, tương đương 15 khẩu/100 người, cao thứ hai châu Á sau Pakistan. Trong số này, hơn 6 triệu khẩu được đăng ký, còn khoảng 4 triệu khẩu không có đăng ký.

Ngành kinh doanh súng tại Thái Lan được ước tính có quy mô khoảng 2 tỷ baht (60 triệu USD).