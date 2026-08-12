Sau hai vụ xả súng gây chấn động, Thái Lan siết mạnh quản lý súng đạn

ANTD.VN - Chính phủ Thái Lan tuyên bố sẽ siết chặt kiểm soát súng đạn và mạnh tay với vũ khí bất hợp pháp sau hai vụ xả súng chết người xảy ra gần Bangkok trong chưa đầy một tuần.

Phụ huynh đến đón con sau vụ xả súng ở trường học ở Nonthaburi

Hai vụ việc đều xảy ra tại tỉnh Nonthaburi, phía tây bắc Thủ đô Bangkok. Trong vụ nghiêm trọng nhất hôm 7-8, một học sinh 14 tuổi đã xả súng tại trường trung học và nhà riêng, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Theo cảnh sát, nghi phạm sau đó được cho là đã tự sát.

Chỉ 3 ngày sau, một cựu nghị sĩ bị bắt sau vụ nổ súng tại một cơ quan chính quyền ở Nonthaburi, khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Lalida Persvivatana ngày 12-8 cho biết nhà chức trách đang xúc tiến các biện pháp tăng cường quy định về súng, trấn áp vũ khí bất hợp pháp, đồng thời nâng cao nhận thức về trách nhiệm và giới hạn của quyền sở hữu súng.

Cảnh sát sơ tán học sinh trong vụ xả súng trường học ở Nonthaburi

Theo bà Lalida, mục tiêu cuối cùng là tìm cách loại súng khỏi đời sống thường nhật của người dân ở mức tối đa và xây dựng một xã hội Thái Lan an toàn hơn.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã yêu cầu khẩn trương rà soát các quy định về quản lý súng. Các biện pháp được đưa ra gồm tạm dừng cấp giấy phép mua súng mới và kiểm tra lại những giấy phép đang có hiệu lực.

Học sinh chạy thoát nạn trong vụ xả súng tại trường học Thái Lan

Ông Anutin cũng chỉ đạo Bộ Nội vụ trong vòng 60 ngày phải đề xuất sửa đổi luật kiểm soát súng. Những thay đổi dự kiến tập trung vào hoàn thiện cơ sở dữ liệu về súng, tăng cường quản lý hoạt động mua bán vũ khí và nâng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm.

Theo quy định hiện hành, người sở hữu súng trái phép tại Thái Lan có thể bị phạt tù từ 1-10 năm và phạt tiền tới 20.000 baht (khoảng 600 USD). Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng vấn đề lớn nằm ở những lỗ hổng trong thực thi pháp luật dù các quy định cấp phép được đánh giá tương đối nghiêm ngặt.

Thái Lan hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng cao nhất châu Á. Dữ liệu của Small Arms Survey và GunPolicy.org cho thấy dân thường Thái Lan sở hữu khoảng 15 khẩu súng trên mỗi 100 người, cao hơn nhiều so với mức chưa tới một khẩu trên 100 người tại Malaysia.

Theo số liệu năm 2023 được World Population Review công bố, tỷ lệ tử vong do súng tại Thái Lan là 3,49 người trên 100.000 dân. Con số này thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia Mỹ Latinh và Caribe nhưng tương đối cao tại châu Á; trong khu vực Đông Nam Á, chỉ Philippines có tỷ lệ cao hơn.