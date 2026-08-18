Nổ súng tại trường học ở Philippines, một học sinh tử vong

ANTD.VN - Theo các quan chức địa phương, vụ nổ súng xảy ra tại một trường trung học ở thành phố Zamboanga, miền Nam Philippines, khiến một học sinh thiệt mạng. Tay súng sau đó đã tự sát.

Lực lượng chức năng Philippines tại hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: AP

Thị trưởng thành phố Zamboanga, ông Khymer Adan Olaso phát biểu trên đài phát thanh DZMM vào ngày 18-8 rằng vụ nổ súng xảy ra tại một trường học trực thuộc Đại học Ateneo de Zamboanga ở Zamboanga.

Ông cho biết nghi phạm ban đầu nhắm bắn một giáo viên nhưng chưa rõ liệu người này có trúng đạn hay không. Sau đó, nghi phạm bắn một học sinh khác khiến em này tử vong, rồi tự sát.

Người đứng đầu Đại học Ateneo de Zamboanga, ông Ernald Andal, xác nhận tình trạng nổ súng đã chấm dứt và không có thêm trường hợp tử vong hay thương tích nào được ghi nhận. “Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi xác nhận có hai người thiệt mạng”, ông Andal nói, “Không còn tay súng nào đang hoạt động”.

Vụ tấn công này diễn ra sau vụ nổ súng tại một trường trung học công lập ở thành phố Tacloban hồi tháng 6, khiến ít nhất 3 học sinh thiệt mạng và khoảng 20 em khác bị thương.

Sự việc xảy ra chưa đầy 10 ngày sau khi một học sinh thực hiện vụ xả súng tại trường học ở ngoại ô Thủ đô Bangkok của Thái Lan.