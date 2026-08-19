Trung Quốc giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ xuống mức thấp nhất gần 18 năm

ANTD.VN - Trung Quốc tiếp tục giảm lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ nắm giữ, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008, trong lúc Bắc Kinh đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và những bất ổn địa chính trị, chính sách tiền tệ gia tăng.

Trung Quốc cắt giảm nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung kinh tế

Theo số liệu Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 18-8, lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ do Trung Quốc nắm giữ giảm từ 659,3 tỷ USD trong tháng 5-2026 xuống còn 633,4 tỷ USD vào tháng 6-2026. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 9-2008.

Xu hướng giảm diễn ra trong bối cảnh tổng lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ cũng giảm từ 9.371 tỷ USD xuống 9.299 tỷ USD trong cùng kỳ.

Nhật Bản, chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ, giảm lượng nắm giữ xuống 1.120 tỷ USD, trong khi Anh giảm xuống 939,9 tỷ USD.

Tháng 6 cũng chứng kiến căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng và những bất định về định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài gần đây lên mức cao trong nhiều năm, giữa những lo ngại về tính bền vững tài khóa của Washington.

Trung Quốc đã từng bước giảm tỷ trọng trái phiếu Mỹ trong dự trữ kể từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh quan hệ hai nước căng thẳng và Bắc Kinh thúc đẩy đa dạng hóa tài sản.

Trái ngược với xu hướng giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ, Trung Quốc liên tục tăng dự trữ vàng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã mua thêm vàng tháng thứ 21 liên tiếp tính đến tháng 7/2026, nâng tổng dự trữ lên 76,08 triệu ounce.