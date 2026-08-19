Đặc phái viên Mỹ: Hamas có thể bắt đầu giải giáp trong 30 ngày

ANTD.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, cho biết tiến trình giải giáp Hamas và thúc đẩy kế hoạch hòa bình tại Dải Gaza có thể bắt đầu trong vòng 30 ngày tới.

Ông Jared Kushner

Phát biểu sau cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem ngày 18-8, ông Kushner cho rằng trong khoảng 1 tháng có thể bắt đầu thu hồi một phần vũ khí của Hamas và vô hiệu hóa một số đường hầm tại Gaza.

Theo một quan chức cấp cao Israel, hai bên nhất trí rằng quân đội Israel sẽ chưa tái triển khai lực lượng và hoạt động tái thiết Gaza chưa được tiến hành cho đến khi Hamas bị giải giáp trên toàn vùng lãnh thổ.

Bước đầu tiên dự kiến là Hamas bàn giao vũ khí để tiêu hủy dưới sự giám sát của một quan chức quân đội Mỹ.

Khu vực Gaza bị phá hủy sau các trận không kích của Israel

Cuộc gặp diễn ra một ngày sau khi ông Kushner có cuộc tiếp xúc trực tiếp hiếm hoi tại Ai Cập với lãnh đạo Hamas Khalil al-Hayya. Hamas tuyên bố cam kết với kế hoạch hòa bình Gaza và trước đó đồng ý bàn giao vũ khí cho một cơ quan quản lý mới của Palestine.

Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel sẽ không rút quân khỏi Gaza trước khi Hamas giải giáp, trong khi phía Mỹ cũng yêu cầu lực lượng này từ bỏ mọi vai trò trong bộ máy quản lý Gaza tương lai.

Nỗ lực ngoại giao mới diễn ra trong bối cảnh kế hoạch hòa bình Gaza do Mỹ thúc đẩy gặp nhiều trở ngại, đặc biệt liên quan đến trình tự giải giáp Hamas, rút quân Israel và tái thiết vùng lãnh thổ Palestine bị chiến tranh tàn phá.