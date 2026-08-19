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Trung Quốc lần đầu thu hồi thành công tầng tên lửa trên đất liền

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Thu Nguyên

ANTD.VN - Trung Quốc lần đầu tiên thu hồi thành công tầng một của tên lửa trên đất liền, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực phát triển công nghệ tên lửa tái sử dụng và giảm chi phí phóng.

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Tên lửa Zhuque-3 có thể tái sử dụng của Trung Quốc phóng lên quỹ đạo ngày 19-8

Theo Tân Hoa xã, tên lửa tái sử dụng Zhuque-3 được phóng sáng 19-8 và tầng một sau đó hạ cánh thành công. Đây cũng là lần đầu Trung Quốc sử dụng hệ thống chân đáp có thể triển khai để thu hồi tên lửa.

Thành công này diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi Trung Quốc lần đầu thu hồi một tầng tên lửa trên biển. Ngày 10-7, tầng 1 của tên lửa Trường Chinh-10B đã trở về một bệ ngoài khơi và được thu hồi bằng hệ thống lưới.

Công nghệ tái sử dụng tên lửa được xem là chìa khóa giúp giảm đáng kể chi phí tiếp cận không gian. SpaceX của tỷ phú Elon Musk và Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos đã thực hiện thu hồi tên lửa từ năm 2015.

Bước tiến mới đưa Trung Quốc tiến gần hơn tới mục tiêu làm chủ công nghệ tên lửa tái sử dụng, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh về chi phí và năng lực phóng trên thị trường không gian toàn cầu ngày càng gia tăng.

Theo Xinhua, AP

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