Tổng thống Trump ra lệnh đình chỉ đàm phán với Iran

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18-8 (giờ địa phương) đã chỉ thị các đặc phái viên hàng đầu của nước này đình chỉ các cuộc đàm phán với Iran.

Tổng thống Donald Trump

CNN dẫn lời các quan chức Mỹ đưa tin, ông Trump yêu cầu nhóm đàm phán, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance cùng các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, không tiến hành tiếp xúc với Tehran, bất chấp điều mà các quan chức mô tả là một số cuộc thảo luận “tích cực” với Iran.

Dù tỏ ý sẵn sàng dừng cuộc xung đột, ông Trump lại không hài lòng trước việc Tehran không chịu nhượng bộ các yêu cầu của ông.

Tổng thống Mỹ muốn chờ đến khi giới lãnh đạo Iran thể hiện thiện chí mới trong việc đạt được thỏa thuận mà ông đang tìm kiếm trước khi Washington nối lại đàm phán.

Một nguồn thạo tin nói rằng hiện Nhà Trắng đang chuyển hướng chiến lược sang việc "bóp nghẹt" Iran theo thời gian thay vì phát động các cuộc tấn công tiếp theo.

Mỹ và Iran vẫn bất đồng về eo biển Hormuz

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố, Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp "chưa từng có tiền lệ" đối với Iran và Washington đang đẩy mạnh chiến dịch tài chính chống lại Tehran.

Ông nói thêm rằng Bộ Tài chính Mỹ đã nhắm mục tiêu vào các tài khoản ngân hàng, ví tiền điện tử và tài sản trên khắp thế giới của Iran, cắt đứt các khoản thanh toán cho cả giới lãnh đạo trong chế độ và chính phủ.

Bất chấp những tuyên bố trước đó nhiều lần rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp, ông Trump đã thông báo trên mạng xã hội rằng "không có cuộc đàm phán hay trao đổi nào đang diễn ra, hoặc được lên kế hoạch" với Iran.

Ông nói thêm: "Cuộc phong tỏa hải quân vẫn đang được duy trì đầy đủ", đồng thời khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở và hoạt động bình thường, tất cả các thủy lôi đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ, trái ngược với các báo cáo cho rằng giao thông qua tuyến đường thủy này bị giảm mạnh.

Mỹ và Iran vẫn bất đồng về eo biển Hormuz và các điều khoản chấm dứt xung đột. Tương lai của các cuộc đàm phán vẫn chưa chắc chắn sau khi thời hạn đàm phán 60 ngày theo Bản ghi nhớ đã kết thúc.