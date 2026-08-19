Tổng thống Trump hoãn áp thuế 50% đối với Canada vào phút chót

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Canada đã đạt được một thỏa thuận vào phút chót, Washington tạm hoãn áp mức thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với Thủ tướng Canada Mark Carney trong bữa trưa làm việc trong khuôn khổ Hội nghị G7, tại Evian, Pháp, ngày 16-6-2026

Thông báo được đưa ra chưa đầy 2 giờ trước thời điểm mức thuế mới dự kiến có hiệu lực.

Ông Trump cho biết trên mạng xã hội Truth Social rằng, biện pháp thuế quan sẽ được tạm dừng trong 3 ngày để hai bên hoàn tất các văn bản liên quan đến thỏa thuận.

Theo Nhà Trắng, Canada đã bày tỏ cam kết dỡ bỏ một số biện pháp mà Washington cho là gây bất lợi cho các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ, trong đó có đồ uống có cồn, sản phẩm sữa và ô tô. Tuy nhiên, phía Canada chưa xác nhận cụ thể các cam kết này.

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Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết hai bên đã đạt “tiến triển đáng kể”, song vẫn còn những vấn đề quan trọng cần giải quyết. Ông xác nhận Ottawa đồng ý với thời gian trì hoãn 3 ngày để tiếp tục đàm phán.

Nếu có hiệu lực, mức thuế 50% sẽ tác động tới khoảng 5% lượng hàng hóa Canada xuất khẩu sang Mỹ. Ottawa trước đó cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa nếu Washington triển khai mức thuế mới.

Mỹ và Canada có quan hệ thương mại đặc biệt sâu rộng, với tổng kim ngạch hàng hóa và dịch vụ hai chiều đạt khoảng 880 tỷ USD trong năm 2025. Khoảng 72% hàng hóa xuất khẩu của Canada trong năm ngoái được đưa sang thị trường Mỹ.