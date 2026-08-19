Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi tổ chức bầu cử giữa thời điểm xung đột

ANTD.VN - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov kêu gọi tìm cách tổ chức bầu cử ngay cả khi xung đột với Nga vẫn tiếp diễn, cho rằng nước này đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng trong hệ thống quản trị.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov

Trong video đăng trên YouTube, ông Fedorov, người bị miễn nhiệm hồi tháng 7, cho rằng Ukraine cần xây dựng một cơ chế “hợp pháp, an toàn và thực tế” để khôi phục đầy đủ tiến trình dân chủ trong trường hợp xung đột kéo dài.

Theo luật Ukraine, các cuộc bầu cử không được tổ chức trong thời gian áp dụng thiết quân luật, có hiệu lực từ khi xung đột với Nga bùng phát tháng 2-2022.

Ông Fedorov cũng chỉ trích tình trạng tham nhũng trong bộ máy nhà nước, cho rằng vấn đề này làm suy yếu năng lực chiến đấu của Ukraine. Theo ông, mọi khoản ngân sách dành cho quốc phòng phải được sử dụng đúng mục đích.

Người dân tuần hành phản đối việc cách chức ông Fedorov tại Thủ đô Kiev ngày 16-8-2026

Ông Fedorov từng là một trong những thành viên lâu năm và trung thành trong ê-kíp của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ông cho rằng việc cải tổ hệ thống mua sắm quốc phòng trị giá hàng tỷ USD có thể là một trong những nguyên nhân khiến ông bị miễn nhiệm.

Tổng thống Zelensky vừa đề cử ông Yevhenii Khmara làm Bộ trưởng Quốc phòng mới.

Trong tháng qua, hàng nghìn người đã tham gia các cuộc tuần hành tại Kiev ủng hộ ông Fedorov và yêu cầu Tổng thống Zelensky phục chức cho cựu Bộ trưởng Quốc phòng.