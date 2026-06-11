Lỗ gần 60 triệu đồng/lượng từ đỉnh, người cầm vàng "đứng ngồi không yên"

ANTD.VN - Giá vàng trong nước giảm sâu chỉ còn cao hơn vàng thế giới hơn 4 triệu đồng mỗi lượng, trong khi chênh lệch mua vào – bán ra lên tới 5 triệu đồng. Người mua vàng từ mức giá cao đang chịu thiệt hại lớn.

Người mua vàng ở mức giá cao đang "ngồi trên đống lửa"

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt giảm thêm 2,3 triệu đồng mỗi lượng. Theo đó, vàng SJC được niêm yết đầu giờ sáng ở mức 131 – 136 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Cũng có mức giảm tương tự, một số thương hiệu vàng nhẫn tròn trơn 999.9 đang được giao dịch ở các mức giá sau: Nhẫn SJC 130,9 – 135,9 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 131 – 136 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 132 – 136,5 triệu đồng/lượng…

Trên thế giới, chỉ trong phiên giao dịch ngày 10/6 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã giảm tới hơn 188 USD mỗi ounce, chốt phiên tại 4.070 USD/ounce.

Bước sang phiên châu Á, kim loại quý hồi phục nhẹ và hiện đang giao dịch quanh vùng 4.095 USD/ounce.

Với mức giá này, giá vàng thế giới quy đổi đang tương đương khoảng 131,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau chuỗi phiên giảm sâu, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã được kéo lùi chỉ còn 4,3 triệu đồng/lượng, so với mức chênh lệch đỉnh điểm lên tới gần 30 triệu đồng/lượng vào đầu năm.

Như vậy, người mua vàng thời điểm trước đang phải chịu “thiệt đơn, thiệt kép”, vừa bị mất giá theo đà giảm thế giới, vừa giảm sâu do thay đổi cung – cầu trong nước, lại vừa chịu thiệt do chênh lệch mua vào – bán ra lớn. So với mức đỉnh trên 190 triệu đồng/lượng, thời điểm này, người mua vàng đã lỗ tới gần 60 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng đang chịu áp lực khi lạm phát tháng 5 của Mỹ duy trì ở mức trên 4%, lợi suất trái phiếu kho bạc vẫn ở mức cao. Cùng với đó là căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục gây áp lực lên rủi ro năng lượng.

Giá tiêu dùng tại Mỹ tăng 0,5% trong tháng 5 sau mức tăng 0,6% trong tháng 4, đưa tỷ lệ CPI 5 tháng đầu năm tăng lên 4,2% so với cùng kỳ. Như vậy, lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và khiến vàng dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực lãi suất.

Về địa chính trị, Washington cảnh báo Iran về các cuộc đàm phán bế tắc sau các cuộc tấn công qua lại giữa hai quốc gia này. Tuy vậy, vàng đã không nhận được nhu cầu trú ẩn an toàn rõ rệt do giá năng lượng tăng cao đang làm trầm trọng thêm tình trạng lạm phát dai dẳng, lợi suất trái phiếu kho bạc và rủi ro tăng lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang.