Cổ phiếu liên tục tăng trần, C32 đề nghị cơ quan quản lý vào cuộc làm rõ bất thường

ANTD.VN - C32 cho rằng diễn biến tăng trần liên tục bất thường của cổ phiếu không loại trừ khả năng có nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư phối hợp giao dịch, gom mua cổ phiếu với mục tiêu thâu tóm.

Những phiên gần đây, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến lạ ở cổ phiếu C32 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 3-2, khi cổ phiếu này bất ngờ tăng trần liên tục từ phiên giao dịch ngày 02/06 đến nay. Giao dịch tại C32 đều là giao dịch khớp lệnh với mỗi phiên giao dịch từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đơn vị.

Tính đến hết phiên giao dịch ngày 10/06, C32 đã ghi nhận chuỗi 7 phiên tăng trần liên tiếp, đưa thị giá cổ phiếu vọt lên 19.250 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng 60% trong vòng 7 phiên.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có công văn yêu cầu C32 giải trình về diễn biến này.

C32 muốn cơ quan quản lý chứng khoán làm rõ các giao dịch bất thường của cổ phiếu này

Trong văn bản giải trình, C32 cho biết, từ cuối tháng 5/2026, cổ phiếu C32 đã ghi nhận 04 phiên giao dịch tăng trần liên tiếp trong khi công ty không có bất kỳ thông tin trọng yếu, sự kiện kinh doanh đột biến hoặc thay đổi đáng kể nào được công bố trong giai đoạn này.

Hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và công tác quản trị điều hành của Công ty vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

Tiếp đó, từ ngày 02/6/2026 đến ngày 08/6/2026, cổ phiếu C32 tiếp tục tăng thêm 05 phiên giao dịch liên tiếp, nâng tổng số phiên tăng trần lên 09 phiên (tính đến thời điểm hiện tại là 11 phiên) trong thời gian ngắn. Doanh nghiệp cho rằng đây là diễn biến bất thường chưa từng xảy ra trong lịch sử giao dịch của cổ phiếu C32.

C32 cho rằng diễn biến giao dịch cổ phiếu C32 trong thời gian qua có nhiều dấu hiệu bất thường cần được cơ quan quản lý thị trường chứng khoán quan tâm kiểm tra, rà soát, trong đó không loại trừ khả năng có hoạt động gom mua cổ phiếu mang tính tổ chức nhắm mục tiêu thâu tóm, gia tăng ảnh hưởng hoặc chi phối quyền kiểm soát công ty.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu C32 tăng mạnh đột biến so với mức giao dịch bình thường trước đây, giá và thanh khoản tăng mạnh trong thời gian ngắn nhưng không có thông tin trọng yếu tương ứng được công bố, diễn biến giao dịch có dấu hiệu vượt ngoài biến động cung cầu thông thường của thị trường.

Đồng thời, diễn biến tăng giá liên tục, áp lực mua kéo dài qua nhiều phiên giao dịch liên tiếp là dấu hiệu cần được cơ quan quản lý xem xét, rà soát nhằm xác định có hay không hành vi tạo cung cầu bất thường hoặc các giao dịch không phù hợp.

"Không loại trừ khả năng có nhà đầu tư hoặc nhóm nhà đầu tư phối hợp giao dịch, gom mua cổ phiếu C32 với mục tiêu thâu tóm, gia tăng tỷ lệ sở hữu hoặc chi phối quyền kiểm soát công ty nhưng chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến chào mua công khai, công bố thông tin và sở hữu cổ phần theo quy định pháp luật chứng khoán", C32 nêu trong văn bản giải trình.

Cùng với đó, C32 đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE kiểm tra, rà soát toàn bộ giao dịch cổ phiếu C32 trong giai đoạn từ tháng 5/2026 đến ngày 08/6/2026 và các giai đoạn có biến động bất thường trước đó theo dữ liệu giao dịch mà cơ quan quản lý hiện đang theo dõi, quản lý.

Đồng thời, truy xuất, phân tích dữ liệu giao dịch theo từng phiên nhằm xác định các tài khoản có liên quan, xem xét dấu hiệu phối hợp giao dịch, tạo cung cầu bất thường hoặc các giao dịch có dấu hiệu không phù hợp quy định.

Theo báo cáo thường niên 2025, thời điểm cuối năm ngoái, C32 có 3 cổ đông lớn gồm bà Bùi Thu Huyền (24,35%), bà Phạm Thị Thu Thủy (10,97%) và ông Từ Vĩnh Trung - Chủ tịch HĐQT C32 (9,97%). Tổng tỷ lệ sở hữu của 3 cổ đông lớn này chiếm hơn 45% vốn của doanh nghiệp.