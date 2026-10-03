Võ Điền Gia Huy, Nguyễn Hùng hé lộ hậu trường cảnh đua xe trên đường núi Mộc Châu

ANTD.VN - Chiều 2/10, ê-kíp toàn Gen Z của phim điện ảnh "Bò sữa bay" tề tựu trong sự kiện công bố dự án lần đầu gặp gỡ giới truyền thông và chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường tạo nên tác phẩm được nhận định “độc lạ” nhất màn ảnh Việt 2026.

Nhà sản xuất Tường Vi, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt cùng dàn cast từ hai miền Nam - Bắc gồm Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Huy Tít, Lãnh Thanh, Đức Anh, Gonzo, Anh Tú Wilson, Oanh Kiều, Hồng Ma hội ngộ. Riêng hoa hậu - diễn viên Tiểu Vy vì mải “cày” trên một “nông trường” bí mật nên đành lỡ hẹn cùng đoàn phim và hẹn gặp khán giả tại sự kiện công chiếu phim vào đầu tháng 11.

Nhà sản xuất Tường Vi (váy trắng), đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt cùng dàn diễn viên của "Bò sữa bay"

Câu chuyện độc lạ trên màn ảnh Việt

Nối tiếp trailer và các đoạn phim hậu trường được công bố trước đó, đoàn phim "Bò sữa bay" hé lộ thêm một số cảnh phim và MV nhạc phim tại họp báo. Qua đó, khán giả có thêm cái nhìn sâu hơn về thế giới phủ màu hoài niệm mà cũng siêu trẻ trung và giàu tính siêu thực của tác phẩm. Những hình ảnh và trích đoạn đầu tiên cho thấy “Bò sữa bay” hứa hẹn là một tác phẩm có tiết tấu dồn dập, mạnh mẽ và đầy năng lượng tươi trẻ do chính ekip Gen Z thực hiện.

Giữa thị trường điện ảnh được chiếm lĩnh bởi các bộ phim đi theo các công thức điển hình, "Bò sữa bay" được xem là một điểm chấm phá lạ, với ngôn ngữ kể chuyện pha trộn giữa hiện thực, lãng mạn và kỳ ảo, cùng không khí kịch tính và đôi khi tưởng như “mọi thứ có thể hóa điên” với hành trình của các nhân vật.

Võ Điền Gia Huy khoe vẻ đẹp "nam thần" tại sự kiện

Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt cho biết sau khi phim ngắn "Đàn cá gỗ" tạo được tiếng vang nhất định, anh nhận được khá nhiều lời mời làm phim dài đầu tay. Qua nhiều đắn đo, anh lựa chọn làm dự án có ý nghĩa với bản thân và quê hương, kể câu chuyện hướng về mảnh đất Mộc Châu, nơi anh sinh ra và lớn lên.

Nhà làm phim Gen Z lý giải: “Thập niên 1990, nông trường Mộc Châu xảy ra nhiều chuyện. Kịch bản của "Bò sữa bay" lấy cảm hứng từ một số sự kiện có thật, nhưng tôi muốn kể những chuyện có thật ấy bằng màu sắc viễn tưởng. Bài toán khó với tôi là làm sao cân bằng được hai yếu tố đó. Tôi đã tham khảo rất nhiều cô chú công nhân thời kỳ đó, để chọn lọc chi tiết hay cho phim. Khi làm khán giả, tôi mang tâm lý cất công đến rạp chiếu cần phải tìm thấy trải nghiệm không thể có ở bên ngoài. Tôi muốn mang những trải nghiệm đó đến với khán giả”.

Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt tại sự kiện

Võ Điền Gia Huy, Nguyễn Hùng, Huy Tít 3 đêm ‘vật lộn’ với cảnh quay đua xe

Tại họp báo, đoàn phim trình chiếu trích đoạn vừa kịch tính vừa hài hước khi anh em Trâu (Nguyễn Hùng) thực hiện một vụ trộm cắp động trời và bị ông trùm giang hồ Quân (Võ Điền Gia Huy đóng) truy đuổi. Trong khung cảnh đêm tối tại bối cảnh cao nguyên Mộc Châu, cảnh phim mang đến cảm giác mạo hiểm, kịch tính nhất định trên màn ảnh rộng cùng đại cảnh chiến đấu đầy bất ngờ.

Dù vậy, Võ Điền Gia Huy thú nhận anh không thấy sợ, chỉ thấy đã khi bước vào cảnh quay. Nam diễn viên chia sẻ: "Huy rất thích các cảnh khó, không sợ gì. Ngày đầu lên Mộc Châu, Huy đã tập lái xe để đội quay phim thử máy và khi đó đã lao xuống vực. Mấy ngày sau, Ngọc Xuân tập lái xe tải cũng lao xuống đúng chỗ đấy”.

Diễn viên Ngọc Xuân với mái tóc ngắn cá tính

Võ Điền Gia Huy tiết lộ cảnh quay được thực hiện trong ba đêm liên tiếp, trên những cung đường tối và khó di chuyển của Mộc Châu. Trước đó, dàn diễn viên tập luyện nhiều lần vào ban ngày để thuộc đường, thuận tiện cho việc diễn xuất.

Về phần Nguyễn Hùng, anh không lo cho bản thân mà lo cho các cascadeur hỗ trợ của cảnh phim hơn. Anh kể: “Mình ở trong xe thấy bình thường, còn anh em cascadeur xung quanh mới nguy hiểm”.

Nguyễn Hùng từng sợ vai chính của "Bò sữa bay"

Ba lần làm chàng thơ trong phim của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, từ hai phim ngắn "Đàn cá gỗ", "Tàn sữa" đến phim dài "Bò sữa bay", nhưng ca sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Hùng thú nhận từng rất áp lực, không dám nhận vai Trâu. Anh tâm sự rằng anh bị áp lực khi lần đầu đóng chính trong phim chiếu rạp. Từ lúc nghe đạo diễn kể về ý tưởng phim, anh đã rất sợ mình không thể “tải” được các cảnh hành động, đồng thời lo lắng tập nói giọng Bắc không chuẩn. “Nói những lời trong tim mà phải giả giọng Bắc thì sợ không làm được. Mình đã cố tình ‘đá’ vai này cho Huy Tít và cả anh Võ Điền Gia Huy. Sau đó nhận tin cả ba đều có vai, mình là vai chính, mình suy sụp nhưng được Đạt thuyết phục nhận vai”.

Diễn viên Lãnh Thanh và Oanh Kiều

Từng in sâu ấn tượng nàng thơ với vẻ đẹp ngọt ngào, mái tóc dài thướt tha trong "Ngày xưa có một chuyện tình", "Làm giàu với ma 2", Ngọc Xuân trở nên mới lạ trong "Bò sữa bay", hiện diện với mái tóc tém cá tính. Người đẹp cho hay mất khá nhiều thời gian, cô mới nhận được cái gật đầu cho tạo hình này.

Theo Ngọc Xuân lý giải, San trong phim từng được cử đi du học ở Cuba, làm công việc nghiên cứu, cần có sự cá tính khác với các cô gái trẻ ở Mộc Châu thời đó. Vì vậy, cô nghĩ đến mái tóc ngắn. Đây cũng là cơ hội để cô được cắt mái tóc ngắn giống thần tượng Anne Hathaway trong bom tấn "Interstellar" như cô ao ước từ lâu.

Ca - nhạc sĩ Nguyễn Hùng lần đầu đóng vai chính phim điện ảnh chiếu rạp. Anh cũng là người sáng tác và thể hiện nhạc phim

Sau bài hát "Gói con tim làm quà" với giai điệu ngọt ngào gây sốt mạng xã hội, phim "Bò sữa bay" tung ra thêm bài nhạc phim thứ hai mang tựa đề "Lỡ thương nhau" đầy sôi nổi, vui tươi tại họp báo. Những ca từ mộc mạc, rộn ràng và chất nhạc bắt tai làm bùng lên không khí trẻ trung, sôi động trong sự kiện, hứa hẹn tạo thêm các bản hit mới cho Vpop trong thời gian tới.

Đội ngũ làm phim và dàn diễn viên hy vọng "Bò sữa bay" có thể đến gần với đông đảo công chúng, được chào đón khi ra mắt ngày 6/11/2026.