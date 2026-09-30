Từ tân binh toàn năng đến MV “Vết thương”, lighT khẳng định vị thế nghệ sĩ trình diễn thực lực thế hệ mới

Ngay sau khi phát hành, sản phẩm đã nhanh chóng gặt hái những tín hiệu truyền thông vô cùng tích cực: chạm mốc Top 1 iTunes Vietnam, on top BXH Nhạc mới trên Zing MP3 và tính đến thời điểm hiện tại, MV ghi nhận gần 80.000 lượt xem trên YouTube, khẳng định sức hút mạnh mẽ cùng sự đón nhận từ đông đảo công chúng.

Thành tích mà "Vết thương" có được sau khi phát hành

Định hình phong cách qua ngôn ngữ trình diễn chuẩn K-Pop

Xuất phát điểm từ chương trình "Tân binh toàn năng" và hiện là nghệ sĩ độc quyền thuộc SYE Holdings (mô hình liên doanh giữa Sony Music Entertainment và YeaH1 Group), lighT ghi dấu ấn bởi giọng hát bắt tai cùng nền tảng vũ đạo vững chắc. Sau 8 tháng tập trung rèn luyện, dự án “Vết thương” đánh dấu bước tiến chính thức của lighT trên thị trường V-Pop.

“Vết thương” tối giản yếu tố kịch bản truyền thống để tập trung toàn bộ nguồn lực vào yếu tố trình diễn nhằm tôn vinh tối đa thần thái và kỹ năng trình diễn của nghệ sĩ. Ánh sáng (light) - trùng với nghệ danh của nam ca sĩ - được khai thác như một yếu tố ngôn ngữ thị giác chủ đạo, từ đó tạo nên dấu ấn năng lượng mạnh mẽ và làm nổi bật hình tượng cá nhân của nghệ sĩ.

“Vết thương”ở đây không đơn thuần là tổn thương do “em” gây ra, và “em” trong ca khúc cũng không phải một nhân vật cụ thể, cố định, “Em” chính là hình hài của mặt tối tồn tại bên trong lighT. MV khai thác cuộc chiến nội tâm giữa hai bản ngã: mặt tối (mạnh mẽ) và mặt sáng (yếu đuối). Vòng tròn ánh sáng xuyên suốt MV đóng vai trò biểu tượng cho không gian tâm hồn, nơi diễn ra sự xung đột và giằng xé giữa hai bản ngã đó.

Sự kết hợp cùng các nghệ sĩ đồng hành

Sản phẩm đầu tay của lighT ghi nhận sự hợp tác cùng nghệ sĩ Hà An Huy - một trong những gương mặt nổi bật từ chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" - và cũng chính là nhạc sĩ sáng tác bài hát “Vết thương”. Ca khúc sở hữu cấu trúc giai điệu hiện đại, vừa vặn để tôn lên khoảng giọng và màu giọng đặc trưng của lighT.

lighT chính thức thiết lập tọa độ nghệ thuật riêng trên bản đồ V-Pop

Đánh giá về quá trình làm việc và chất lượng chuyên môn của bài hát, Hà An Huy chia sẻ: “‘Vết thương’ không viết về một câu chuyện tình yêu thông thường mà khắc họa cuộc chiến nội tâm với những khoảng ngắt nghỉ và cao trào đòi hỏi người thể hiện phải xử lý tinh tế giữa kỹ thuật thanh nhạc và cảm xúc. lighT đã làm chủ ca khúc tốt, thể hiện đúng tinh thần và năng lượng mà bản phối hướng tới”.

Ở phần dàn dựng vũ đạo, MV do Wonbi (thành viên nhóm nhạc UPRIZE) đảm nhận vai trò biên đạo. Là người đồng hành cùng lighT từ giai đoạn đầu của "Tân binh toàn năng" cho đến các hoạt động sau này, Wonbi xây dựng hệ thống chuyển động tập trung vào tính kết nối giữa âm nhạc và ngôn ngữ cơ thể.

Nói về định hướng vũ đạo cho MV, biên đạo Wonbi cho biết: “Toàn bộ hệ thống vũ đạo lần này được xây dựng dựa trên tinh thần giúp lighT có thể thể hiện tốt nhất và giữ trọn cá tính, màu sắc vốn có của bạn. Bài nhảy được thiết kế theo chuẩn hình ảnh trình diễn K-Pop với cường độ chuyển động cao và độ chính xác trong từng nhịp ngắt. Nhờ lợi thế kỹ năng vũ đạo sẵn có, lighT xử lý mượt mà các động tác đòi hỏi lực cũng như thần thái đối lập giữa hai bản ngã, tôn lên tối đa nét diễn xuất cơ thể trong cả phân đoạn solo lẫn nhảy nhóm”.

Với “Vết thương”, lighT chính thức thiết lập tọa độ nghệ thuật riêng trên bản đồ V-Pop: một nghệ sĩ trình diễn thực lực, làm chủ sân khấu bằng năng lượng nội tại cùng tư duy âm nhạc hiện đại. Sản phẩm không chỉ đánh dấu bước khởi đầu chuyên nghiệp, mà còn là lời khẳng định rõ nét cho màu sắc cá nhân và định hướng âm nhạc mà lighT kiên trì đuổi theo. Không ngừng trau dồi và bứt phá khỏi những giới hạn, lighT hứa hẹn sẽ trở thành nhân tố đầy tiềm năng, mang đến nhiều đột phá cho mô hình nghệ sĩ độc lập thế hệ mới tại Việt Nam.