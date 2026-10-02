Kiey chính thức phát hành album phòng thu thứ 3 "Metromirage"

Cột mốc này đánh dấu một bước chuyển mình mang tính quyết định trong sự nghiệp âm nhạc của Kiey: Thoát khỏi những nhãn dán định kiến về gia thế hay tên gọi "thiếu gia đi hát" để khẳng định vị thế của một nghệ sĩ độc lập (independent artist) kiêm music producer thực thụ tự tay nhào nặn thế giới quan và chất liệu âm nhạc của chính mình.

Kiey trong phần giao lưu trò chuyện cùng Hoa hậu - MC Kiều Ngân

"Metromirage" là điểm chạm giao thoa độc đáo giữa Pop culture (văn hóa đại chúng), nhịp sống Metropolitan (đô thị hiện đại) và những Illusion (ảo ảnh nội tâm được bẻ cong qua lăng kính âm nhạc). Lấy cảm hứng từ một thành phố đương đại nơi ánh đèn rực rỡ, âm thanh dồn dập và những mảnh đời va vào nhau, Kiey kiến tạo một "thành phố ảo ảnh" mà ở đó, mỗi ca khúc là một tọa độ không gian, mỗi giai điệu là một chuyến tàu ngầm đưa khán giả khám phá những ngóc ngách sâu kín trong tâm thức.

Về tinh thần nghệ thuật, dự án mang đậm hơi thở điện ảnh (cinematic pop), kết hợp cùng các chất liệu sadcore và dream pop. Âm nhạc của Kiey không chỉ để nghe giải trí đơn thuần, mà hướng đến chạm vào cảm xúc, tìm kiếm sự lắng đọng và đồng cảm sâu sắc trong cảm xúc khán giả.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh đến chúc mừng sản phẩm mới của Kiey

Điểm sáng lớn nhất ở album phòng thu thứ 3 nằm ở vai trò sản xuất độc lập của Kiey. Không chỉ chấp bút toàn bộ sáng tác, anh trực tiếp tham gia vào khâu thiết kế âm thanh (sound design), hòa âm phối khí và định hình soundscape chuẩn mực tiệm cận thị trường quốc tế US-UK.

Linh hồn của "Metromirage" được bóc tách qua những mảnh ghép âm nhạc mang đậm tính đối thoại và thể nghiệm cao. Trong đó, 'Fun Fiction' (kết hợp cùng Cece Trương) mở ra một bản hòa ca hiện đại đầy lôi cuốn, khéo léo phác họa những chuyển biến tâm lý tinh tế cùng sự trớ trêu vốn có trong các mối quan hệ thành thị đương đại. Nếu 'Phan Thiet' – ca khúc từng tạo tiếng vang lớn vào đầu tháng 7/2026 với những thước phim cinematic duy mỹ cùng chiều sâu hoài niệm – đóng vai trò chiếc chìa khóa dẫn dắt cảm xúc người nghe bước vào không gian mờ ảo của album, thì 'Closer' (kết hợp cùng Hà Lê) lại là một phép thử nghệ thuật thăng hoa vượt bậc. Màn giao thoa giữa chất giọng ma mị, từng trải của Hà Lê và âm sắc lãng du, hiện đại của Kiey đã tạo nên một điểm chạm cao trào ấn tượng, khẳng định độ chín muồi trong tư duy sản xuất lẫn bản lĩnh hòa âm phối khí của nam nghệ sĩ.

Ca sĩ Ce Ce Trương kết hợp cùng Kiey trong album vol3

Sự kiện ra mắt album không đi theo mô típ họp báo biểu diễn truyền thống mà được dàn dựng như một triển lãm sắp đặt nghệ thuật thị giác và âm thanh đa chiều. Khách mời được trực tiếp dạo bước vào "thành phố ảo ảnh" "Metromirage", nơi ánh sáng đô thị và giai điệu pop bị bẻ cong tạo nên trải nghiệm vô cùng độc bản.

Bên cạnh các đại diện báo chí truyền thông và giới chuyên môn âm nhạc, sự kiện quy tụ vòng tròn bạn bè thân thiết của Kiey – những gương mặt trẻ nổi bật trong giới sáng tạo, thời trang và thế hệ trẻ tinh hoa kín tiếng. Sự hiện diện đồng điệu về phong cách sống và gu thẩm mỹ của dàn khách mời đã tôn vinh trọn vẹn tinh thần mà dự án hướng tới.

Trải lòng về hành trình làm nghề và việc vượt qua định kiến, Kiey cho biết: "Với tôi, âm nhạc chưa bao giờ là một cuộc dạo chơi hay một phép thử ngắn hạn. Tôi hiểu những tò mò hay nhãn dán mà dư luận từng đặt cho mình trước đây, nhưng cách tốt nhất để đối diện chính là làm việc bền bỉ và chứng minh bằng chất lượng sản phẩm. "Metromirage" là kết tinh của hàng nghìn giờ làm việc trong phòng thu. Tôi mong người nghe sẽ đón nhận album bằng đôi tai thuần túy và tìm thấy sự đồng điệu trong chuyến tàu ảo ảnh này".

Kiey (tên thật là Vưu Tuấn Kiệt, sinh năm 1994) là gương mặt từng thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông khi xuất thân từ gia đình sáng lập thương hiệu Biti’s. Từng tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại King’s College London (Anh) và hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại UIBE (Bắc Kinh), Kiey vừa đảm nhiệm công việc kinh doanh vừa kiên trì theo đuổi đam mê nghệ thuật độc lập.

Kiey cùng bạn bè và khán giả trong sự kiện trải nghiệm album mới "Metromirage"

Bắt đầu hoạt động âm nhạc nghiêm túc từ năm 2019 với dự án ‘Night To Myself’ đạt nửa triệu lượt nghe trên Spotify, Kiey đã không ngừng tích lũy kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng sáng tác và hòa âm phối khí chuyên nghiệp. Thay vì lựa chọn con đường đại chúng an toàn hay tận dụng danh tiếng gia đình để tạo hào nhoáng, anh kiên định xây dựng bản sắc riêng biệt bằng phong cách âm nhạc đậm chất US-UK, electro-pop và cinematic mang tính thể nghiệm cao. Với 3 album phòng thu được ra mắt chỉn chu cùng năng lực tự sản xuất trọn vẹn, Kiey đang dần khẳng định vị thế vững chắc của một nghệ sĩ – producer độc lập đầy thực lực của làng nhạc Việt đương đại.

Album "Metromirage" chính thức phát hành toàn cầu trên tất cả các nền tảng nghe nhạc trực tuyến: Spotify, Apple Music, YouTube Music,...