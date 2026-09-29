Vợ cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương khai được chồng giao ghi ký hiệu lên các bọc tiền

ANTD.VN - Tại phiên tòa xét xử 65 bị cáo trong vụ cặp “vợ chồng” tội phạm tao túng Viện Pháp tâm thần Trung ương ngày 29-9, bị cáo Đặng Thị Hòa khai hai lần nhận tiền từ “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh và được chồng giao nhiệm vụ "đặc biệt"…

Trong vụ án, cặp “vợ chồng” Nguyễn Thị Mai Anh, Lê Văn Đông, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường cùng 62 bị cáo liên quan bị xét xử về 9 tội danh. Trong đó, 45 bị cáo là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng… Nằm trong vụ án, bị cáo Đặng Thị Hòa (SN 1990, vợ cựu Viện trưởng Trần Văn Trường và là nhân viên Viện Pháp y tâm thần Trung ương) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường bị dẫn giải tới tòa.

Bị Hội đồng xét xử (HĐXX) thẩm vấn, bị cáo Đặng Thị Hòa khai có 2 lần nhận tiền từ “bà trùm” Mai Anh. Lần đầu, Hòa được Mai Anh chuyển khoản 100 triệu đồng nhưng không nói gì, chỉ bảo "cứ cầm". Lần sau đó, Mai Anh đưa tiền để Hòa nói với chồng cho Mai Anh được ở phòng riêng. Lần này, “bà trùm” đưa cho Hòa túi quà có 4 tệp tiền mệnh giá 500.000 đồng.

"Bị cáo kiểm tra thấy thiếu 4 tờ nên nhắn lại Mai Anh" - Hòa khai. HĐXX sau đó chất vấn Hòa về mục đích tin nhắn này. "Bị cáo hiểu là phải 200 triệu đồng nên mới thế đúng không?" - chủ tọa hỏi. Hòa trả lời là giữa bị cáo với Mai Anh không có thỏa thuận nào trước đó.

Ngoài 2 lần nhận tiền, vợ cựu Viện trưởng Trần Văn Trường còn khai nhận đã được Mai Anh mua tặng một chiếc xe máy điện, là quả cảm ơn khi Hòa nói với chồng xử lý việc cho Mai Anh tại bệnh viện.

Trước bục khai báo, bị cáo Hòa cũng tường trình lại nội dung bị cáo Trần Văn Trường nhiều lần mang các bọc tiền về nhà. Khi đó, Hòa được chồng giao nhiệm vụ ghi các ký hiệu lên các bọc tiền. Nữ bị cáo khai bản thân không hiểu ý nghĩa các ký hiệu này nhưng tự hiểu là để đánh dấu tiền của ai đưa.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Đặng Thị Hòa bị cáo buộc nhiều lần nhận tiền, tài sản và làm trung gian giúp Nguyễn Thị Mai Anh được hưởng các điều kiện đặc biệt tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Tháng 4-2023, trong thời gian trốn khỏi Viện, “vợ chồng” Mai Anh tiếp tục gây ra một vụ gây rối trật tự công cộng và bị khởi tố. Lo bị bắt tạm giam, Mai Anh tìm cách quay lại Viện “ẩn náu”, đồng thời nhờ Hòa tác động để được bố trí phòng riêng, đưa hai con cùng hai người giúp việc vào sinh hoạt.

Tối 3-9-2023, Mai Anh chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản của Hòa, ghi nội dung “trả tiền”. Hơn 10 ngày sau, vợ cựu Viện trưởng tiếp tục vay Mai Anh 2,4 tỷ đồng rồi chuyển cho người khác.

Tối 18-9-2023, Mai Anh đến nhà Trường để xin ở phòng riêng và để lại một gói quà. Khi Hòa mở ra phát hiện bên trong có 198 triệu đồng. Sáng hôm sau, bị cáo Hòa nhắn cho Mai Anh: “Hôm qua thiếu 4 tờ chị nhé”… Sau đó, Mai Anh được trở lại Viện, ở phòng riêng cùng hai con và hai người giúp việc trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan tố tụng còn xác định, bị cáo Hòa “dựa bóng” chồng để can thiệp công việc nội bộ của Viện theo đề nghị của Mai Anh. Đó là giúp 4 nhân viên được học chứng chỉ điều dưỡng, đồng thời tác động để 3 người khác được chuyển khoa.

Đổi lại, Mai Anh mua tặng Hòa một xe máy điện trị giá 51,5 triệu đồng và một xe điện ba bánh trị giá 28,5 triệu đồng. Những người được chuyển khoa khai không nhờ vả, không đưa tiền hoặc lợi ích cho Mai Anh và Hòa.

Đến lượt mình bị xét hỏi, cựu Viện trưởng Trần Văn Trường tự đánh giá hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật. Chủ tọa sau đó nhấn mạnh vi phạm này xảy ra ở mọi lĩnh vực, từ bảo vệ, các khoa đến việc giám định. Trong đó, bị cáo Trường là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chung tại Viện.

Tại bục khai báo, bị cáo Trường cho biết quan hệ với Mai Anh chỉ là bác sĩ với bệnh nhân. "Có đi du lịch cùng nhau không? Chuyến đi Phú Quốc có Mai Anh không?" - chủ tọa chất vấn.

Đáp lời, bị cáo Trường khẳng định chưa từng đi du lịch với Mai Anh. Còn chuyến đi Phú Quốc là các gia đình nhân viên Viện góp tiền tổ chức đi và không có “bà trùm” Mai Anh đi cùng. Tuy nhiên, cựu Viện trưởng Trần Văn Trường xác nhận nhiều lần nhận tiền từ Mai Anh và một số bị cáo khác.

Theo cựu Viện trưởng, với Mai Anh, mục đích bị cáo này nhận tiền là để giúp giám định cho các bệnh nhân, trong đó có một lần Mai Anh nhờ cho nữ bị cáo này được ở phòng riêng.

Bị cáo Trường cho hay, việc sắp xếp cho Mai Anh cùng 2 con nhỏ ở phòng riêng là đúng quy định, dù có không được đưa tiền thì vẫn phải làm. "Nhưng bị cáo vẫn nhận tiền" - HĐXX nhấn mạnh.

Ngoài Mai Anh, cựu Viện trưởng cũng xác nhận nhận 100 triệu đồng từ một cán bộ chức năng để giúp cho một bị cáo được chữa bệnh; nhận 80 triệu từ vợ của bị cáo Tạ Văn Hải để bị cáo này được điều trị bắt buộc… Tại tòa, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trường thừa nhận nội dung cáo trạng xác định bị cáo này đã nhận tổng cộng hơn 8 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi bất chính hơn 6 tỷ đồng.