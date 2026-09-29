Cách “bà trùm” tội phạm mua chuộc bác sĩ, điều dưỡng Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Tại vụ án, “bà trùm” tội phạm Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố về 3 tội danh là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Môi giới hối lộ”. Chồng “bà trùm” là Lê Văn Đông (tức Đông “Timo”, SN 1978, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội, chồng Mai Anh) bị truy tố về 2 tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Liên quan, 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường (SN 1973), Ngô Văn Vinh (SN 1962, đã nghỉ hưu) và Dương Văn Lương (SN 1962, cựu Phó Viện trưởng) cùng 45 bị can khác là các cán bộ, lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng… cùng bị truy tố về các tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”; “Môi giới hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Đánh bạc”…

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Gửi quà cho con và cả chồng cũ bác sĩ

Trước đó, bị Tòa thẩm vấn vào cuối ngày 28-9, Đinh Thị Thủy (cựu bác sĩ Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện Pháp y tâm thần Trung ương) khai, bị cáo này đã nhận tổng cộng 27 triệu đồng từ “bà trùm” Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông.

Trong đó, Thủy khai có 20 triệu đồng Mai Anh gửi để tặng quà cho chồng cũ của mình. Một lần khác vào dịp Tết thiếu nhi, Mai Anh đưa 5 triệu đồng và nói đây là quà cho con của nữ bác sĩ.

Nghe đến đây, chủ tọa đặt vấn đề Tết thiếu nhi thông thường một gói bánh chỉ trị giá vài trăm nghìn đồng, trong khi Mai Anh là bệnh nhân lại đưa tới 5 triệu đồng thì người nhận phải thấy bất thường. “Thiếu nhi mà nhận quà 5 triệu đồng à?”, chủ tọa căn vặn khiến bị cáo Thủy chỉ biết im lặng.

Chủ tọa tiếp tục truy vấn rằng một gói bánh chỉ vài trăm nghìn đồng, trong khi bệnh nhân đưa món quà trị giá tới 5 triệu đồng thì bác sĩ phải nghi ngờ về mục đích của khoản tiền. Bị cáo Thủy không trả lời trực tiếp mà giải thích mình không phải người điều trị trực tiếp cho vợ chồng Mai Anh.

Chủ tọa phiên tòa sau đó tỏ thái độ nghe không “lọt tại” những lời giải thích của bị cáo nên ngắt lời và yêu cầu nữ bác sĩ khai đúng bản chất sự việc. Sau một hồi trình bày, bị cáo Thủy thừa nhận việc nhận tiền là để tạo điều kiện cho Lê Văn Đông ra khỏi viện dễ dàng.

"Bà trùm"tội phạm Nguyễn Thị Mai Anh khai báo về nhân thân trước phiên tòa.

Một chi tiết khác liên quan cũng đã được Hội đồng xét xử làm rõ, đó là chuyến nghỉ mát của Khoa điều trị bắt buộc nam tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) vào tháng 6-2025. Về nội dung này, bị cáo Thủy khai trước chuyến đi có khoản tiền Mai Anh đưa "để hỗ trợ khoa nghỉ mát".

Khi đến Sầm Sơn, nữ bác sĩ này mới thấy “vợ chồng” Mai Anh cũng có mặt tại đây. Dù biết hai bệnh nhân thuộc diện đang phải chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhưng Thủy không báo cáo việc “vợ chồng” Mai Anh có mặt ở Sầm Sơn.

“Mật báo” thông tin và im lặng trước sai phạm

Về phần mình, bị cáo Tạ Thị Ngọc (cựu Điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nữ) ngay khi bước lên bục khai báo đã thừa nhận nhiều lần được “bà trùm” Mai Anh đưa tiền, có lần trực tiếp, có lần chuyển khoản. Tổng số tiền Ngọc khai nhận là hơn 14 triệu đồng. Ngọc phân trần mỗi lần đưa tiền, Mai Anh chỉ nói là “cho quà”.

Chủ tọa sau đó hỏi về chuyến du lịch Đà Nẵng mà Ngọc từng đi cùng đoàn do Mai Anh tổ chức. Nữ điều dưỡng thừa nhận năm 2021, bị cáo này được Mai Anh đài thọ chuyến đi với chi phí hơn 3,6 triệu đồng. Ngọc giải thích thời điểm được rủ đi Đà Nẵng, Mai Anh đang ở ngoài, chưa quay trở lại điều trị bắt buộc tại viện.

Trong khi đó, cáo trạng xác định, bị cáo Ngọc từng nhiều lần thông báo cho Mai Anh khi có đoàn kiểm tra và tạo điều kiện để Mai Anh ra khỏi viện hoặc không báo cáo khi bệnh nhân không có mặt tại khoa. "Bà trùm" Mai Anh còn được tự do đi lại, sinh hoạt không đúng quy định. Chồng bị cáo là Lê Văn Đông thì được vào ở cùng, ăn uống và mở nhạc tại phòng bệnh của vợ.

Bị cáo Trần Văn Trường - cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Cơ quan tố tụng xác định tổng lợi ích vật chất bị cáo Ngọc nhận, gồm tiền và chi phí chuyến Đà Nẵng là hơn 17,7 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang (Điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nữ) cũng khai đã 6 lần nhận tổng cộng 17 triệu đồng từ Mai Anh. Trong đó, 12 triệu đồng được “bà trùm” đưa trực tiếp, còn một lần 5 triệu đồng được chuyển qua Tạ Văn Minh Giáp.

“Anh Giáp chỉ bảo là quà bệnh nhân Mai Anh đưa thôi ạ” – bị cáo Trang khai. Khi chủ tọa hỏi có phải tiền được đưa theo tháng hay không, nữ điều dưỡng không thừa nhận và cho rằng Mai Anh chỉ “thỉnh thoảng” mới cho tiền. Tuy nhiên, khi được hỏi về mục đích nhận tiền, Trang thừa nhận để tạo điều kiện cho Mai Anh ra khỏi viện.

Trong khi đó, cáo trạng xác định từ tháng 12-2024 đến tháng 5-2025, mỗi tháng Trang được Mai Anh trực tiếp đưa 2 triệu đồng. Ngày 4-6-2025, Trang nhận thêm 5 triệu đồng thông qua Lê Thị Thanh Hường và Tạ Văn Minh Giáp.

Cơ quan tố tụng xác định, trong ca trực từ sáng 8-6-2025 đến sáng hôm sau, Trang biết 7 bệnh nhân không có mặt tại khoa, trong đó có Mai Anh đang ở Sầm Sơn nhưng không báo cáo và không ghi vào sổ trực.

Câu chuyện về chuyến nghỉ mát ở Sầm Sơn tiếp tục xuất hiện trong phần xét hỏi Nguyễn Thị Thúy (Điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nam). Thúy khai được Vũ Tất Đạt đưa 2 triệu đồng và nói đây là tiền "bệnh nhân Đông cho các cháu nhân dịp Tết thiếu nhi". Khi đi nghỉ mát tại Sầm Sơn, nữ điều dưỡng nhìn thấy Đông ở đây nhưng không báo cáo vì cho rằng có lãnh đạo khoa đi cùng.

“Bị cáo có biết Đông đang điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương không?” - chủ tọa hỏi. “Có ạ” - Thúy đáp. Chủ tọa tiếp tục hỏi, nếu biết bệnh nhân đang chữa bệnh bắt buộc thì tại sao khi thấy Đông ở Sầm Sơn, bị cáo lại không báo cáo? Bị cáo Thúy giải thích là do thiếu hiểu biết và nghĩ rằng lãnh đạo khoa đã biết.