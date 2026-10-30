VNVC ra mắt vắc xin cúm mới, bảo vệ tốt hơn cho người từ 60 tuổi

ANTD.VN - Ngày 30/10, VNVC lần đầu triển khai tại Việt Nam vắc xin cúm chuyên biệt cho người từ 60 tuổi, có hàm lượng kháng nguyên gấp 4 lần, giúp tăng hiệu quả phòng cúm và giảm nguy cơ nhập viện.

Đại diện Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Hô hấp Việt Nam, Sanofi và VNVC chứng kiến sự kiện ra mắt vắc xin cúm chuyên biệt

Ngày 30/10, Hệ thống Tiêm chủng VNVC phối hợp Tập đoàn Dược phẩm Sanofi (Pháp) ra mắt và triển khai đầu tiên tại Việt Nam vắc xin cúm chuyên biệt dành cho người từ 60 tuổi trở lên, đặc biệt người mắc bệnh nền. Vắc xin được triển khai tại gần 300 trung tâm VNVC trên toàn quốc.

Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó chú trọng phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Người cao tuổi đón nhận giải pháp phòng cúm mới

Ngay trong ngày đầu triển khai, nhiều người cao tuổi, người mắc bệnh nền và nhân viên y tế đã đến VNVC tiêm vắc xin cúm chuyên biệt, chủ động tăng cường bảo vệ sức khỏe trước nguy cơ mắc cúm và biến chứng nặng.

Bác sĩ Đào Thị Sương (63 tuổi, TP.HCM), công tác trong lĩnh vực y tế dự phòng, là một trong những người đầu tiên tiêm vắc xin cúm chuyên biệt tại VNVC Hoàng Văn Thụ. Bà cho biết duy trì tiêm phòng cúm hằng năm tại VNVC và nhận thấy bản thân ít mắc bệnh hơn.

“Tuổi càng cao, sức đề kháng càng giảm, nhất là người có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp. Khi biết có vắc xin cúm chuyên biệt, tôi quyết định tiêm ngay”, bác sĩ Sương chia sẻ.

Bác sĩ Đào Thị Sương tiêm vắc xin cúm chuyên biệt tại VNVC, chủ động tăng cường bảo vệ trước nguy cơ mắc cúm và biến chứng nặng

Cũng trong sáng 30/10, ông Nguyễn Lam (63 tuổi), Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, là một trong những người đầu tiên tiêm vắc xin cúm chuyên biệt tại VNVC. Theo ông, trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, việc tiếp cận vắc xin tiên tiến giúp người cao tuổi chủ động phòng bệnh, giảm nguy cơ biến chứng nặng, duy trì sức khỏe và cuộc sống độc lập.

Ông Nguyễn Lam khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin cúm chuyên biệt tại VNVC

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tôi mong ngày càng có nhiều người cao tuổi quan tâm đến tiêm chủng, chủ động bảo vệ bản thân và gia đình. Khi mỗi người có sức khỏe tốt, chúng ta mới có thể sống vui, sống khỏe và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng”, ông Nguyễn Lam chia sẻ.

Tăng cường bảo vệ trước nguy cơ biến chứng nặng

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm toàn cầu ghi nhận khoảng một tỷ ca cúm mùa, trong đó 3-5 triệu ca nặng và 290.000-650.000 ca tử vong do các bệnh lý hô hấp liên quan đến cúm.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa VNVC, cho biết vắc xin cúm tiêu chuẩn vẫn giữ vai trò chủ lực. Tuy nhiên, miễn dịch suy giảm theo tuổi khiến người cao tuổi đáp ứng sau tiêm thấp hơn, nhất là người mắc bệnh nền.

“Vắc xin cúm chuyên biệt dành cho người cao tuổi là vắc xin cúm bất hoạt, phòng ba chủng virus cúm A/H1N1, A/H3N2 và B/Victoria, có hàm lượng kháng nguyên cao gấp 4 lần vắc xin cúm liều tiêu chuẩn. Vắc xin giúp khắc phục phần nào tình trạng suy giảm đáp ứng miễn dịch do lão hóa, tăng cường hiệu quả bảo vệ người cao tuổi, đặc biệt người có bệnh nền, trước nguy cơ mắc cúm nặng”, BS Bạch Thị Chính cho biết.

Đáng chú ý, thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn ghi nhận vắc xin có hiệu lực phòng cúm cao hơn tương đối 24,2% so với vắc xin cúm liều tiêu chuẩn. Phân tích gộp các nghiên cứu tại Đan Mạch và Tây Ban Nha cũng cho thấy mức giảm nguy cơ nhập viện do cúm được xác định bằng xét nghiệm cao hơn tương đối 32%.

Hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP của VNVC bảo quản vắc xin cúm chuyên biệt cho người từ 60 tuổi trở lên với chất lượng cao nhất

BS. Kuharaj Mahenthiran, Giám đốc Y khoa Sanofi Việt Nam, nhận định Việt Nam thuộc nhóm quốc gia già hóa dân số nhanh nhất thế giới, với khoảng 17 triệu người từ 60 tuổi trở lên, phần lớn mắc nhiều bệnh mạn tính. Vì vậy, tăng khả năng tiếp cận vắc xin cúm có hiệu quả bảo vệ tối ưu là giải pháp quan trọng nhằm giảm gánh nặng bệnh tật ở nhóm dân số này.

TTƯT.PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc Chuyên môn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết cúm có thể khiến bệnh nền mất ổn định, gây biến cố tim mạch, đợt cấp bệnh hô hấp, rối loạn đường huyết, làm tăng nguy cơ nhập viện và tử vong.

Các nghiên cứu ghi nhận nguy cơ tử vong liên quan đến cúm cao gấp 5 lần ở người mắc bệnh tim mạch, 12 lần ở người mắc bệnh phổi và 20 lần ở người đồng mắc cả hai bệnh lý. Nhiễm cúm còn liên quan đến nguy cơ nhồi máu cơ tim tăng khoảng 10 lần, đột quỵ 8 lần.

Sau một đợt cúm nặng, người cao tuổi có thể suy giảm thể lực, mất khả năng tự chăm sóc, kéo theo gánh nặng cho gia đình. Trong khi đó, khảo sát được dẫn nguồn từ Eplus ghi nhận chỉ khoảng 2% người cao tuổi Việt Nam tiêm phòng cúm hằng năm.

“Bên cạnh tiêm phòng cúm hằng năm, người cao tuổi cần được tư vấn các giải pháp dự phòng phù hợp với độ tuổi, bệnh nền như vắc xin phòng phế cầu, zona thần kinh và RSV”, Trần Quang Bính nhấn mạnh.