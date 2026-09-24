Va chạm giao thông, người đàn ông đập phá bẻ gương ô tô

ANTD.VN - Chỉ huy Công an phường Xuân Đỉnh, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đồng Công để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tối 21-9-2026, Công an phường Xuân Đỉnh tiếp nhận trình báo của anh T.M.Q trú tại Cổ Dương, xã Phúc Thịnh, Hà Nội về việc xe cá nhân bị đập phá sau khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông.

Đối tượng Nguyễn Đồng Công thực nghiệm hiện trường hành vi gây rối trật tự công cộng

Theo trình báo của anh Q, vào khoảng 15h30 cùng ngày tại đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, một người đàn ông trong khi di chuyển đã có va chạm với xe của anh Q.

Sau đó người đàn ông này lao vào đấm, phá đèn xe ô tô của anh Q. Hậu quả khiến xe ô tô của anh Q. bị hư hại kính và gương chiếu hậu.

Tiếp nhận trình báo, Công an phường Xuân Đỉnh đã khẩn trương xác minh, xác định người xảy ra va chạm với anh Q là Nguyễn Đồng Công (SN 1991) trú tại thôn Vạn Đồn, xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên; tiến hành triệu tập đối tượng đến trụ sở để làm rõ.

Quá trình làm việc, đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận trước khi xảy ra vụ việc đã sử dụng rượu, bia nên không kiềm chế được bản thân.