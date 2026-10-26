U17 Việt Nam thắng đậm tại Hàn Quốc

ANTD.VN - Chiều 26-10, đội tuyển U17 Việt Nam chiến thắng 5-0 trước U17 Cheonan FC trong trận đấu tập thứ hai chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, tiếp tục quá trình hoàn thiện chuyên môn và thử nghiệm nhân sự hướng tới World Cup U17-2026.

Trong hiệp một, U17 Việt Nam nhập cuộc tự tin, chủ động triển khai lối chơi cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Nỗ lực của đội tuyển được cụ thể hóa ở phút 40, khi Trương Nguyễn Duy Khang thực hiện đường chọc khe thuận lợi để Trần Mạnh Quân thoát xuống dứt điểm, mở tỷ số 1-0.

U17 Việt Nam chiến thắng 5-0 trước U17 Cheonan FC

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục duy trì thế chủ động và tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý.

Phút 55, Tạ Đình Phong đi bóng và bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho đội tuyển. Trên chấm 11m, Trần Mạnh Quân thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-0.

Đến phút 75, Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi bàn từ tình huống đá phạt, nâng tỷ số lên 3-0. Bảy phút sau, Trần Ngọc Sơn tạt bóng để Lê Trọng Đại Nhân đánh đầu chính xác, gia tăng cách biệt lên 4-0.

Phút 87, Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền thuận lợi cho Lê Trọng Đại Nhân thoát xuống ghi bàn, ấn định chiến thắng 5-0 cho U17 Việt Nam.

Bên cạnh kết quả tích cực, trận đấu tiếp tục là dịp để HLV Cristiano Roland thử nghiệm các phương án nhân sự và kiểm tra khả năng vận hành lối chơi.

Ban huấn luyện tạo điều kiện cho hầu hết các cầu thủ vào sân thi đấu; đến khoảng phút 70, gần như toàn bộ đội hình đã được trao cơ hội thể hiện.

Những trận đấu tập với các đối thủ tại Hàn Quốc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho World Cup U17-2026, giúp ban huấn luyện đánh giá năng lực từng cầu thủ, điều chỉnh chiến thuật và tăng cường sự gắn kết trong lối chơi. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu, từng bước hoàn thiện bản thân trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Sau đợt tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị tại UAE từ ngày 6-11, trước khi di chuyển sang Qatar tham dự World Cup U17-2026.