Tuyên truyền sinh động và thực tập phương án PCCC & CNCH

ANTD.VN - Ngày 25/10/2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 14 phối hợp cùng Công an phường Tây Hồ, Hà Nội tổ chức chương trình tuyên truyền kiến thức, kỹ năng và thực tập phương án CC & CNCH năm 2026, tại Trường Tiểu học và THCS Quảng Tân (ngõ 11, phố Tô Ngọc Vân, phường Tây Hồ).

Lực lượng tham gia diễn tập phương án xử lý tình huống cứu nạn trong đám cháy giả định

Nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý tình huống ban đầu

Chương trình được triển khai cụ thể hóa theo Kế hoạch số 446/KH-UBND của UBND phường Tây Hồ, căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu cho lực lượng cơ sở, giáo viên và học sinh.

Chương trình hướng tới mục tiêu củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm phòng ngừa cháy nổ cho các lực lượng cơ sở và người dân. Hoạt động nhấn mạnh việc phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng tại chỗ trong việc chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống sự cố ngay từ thời điểm ban đầu.

Tuyên truyền nâng cao ý thức an toàn PCCC cho người dân

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên từ Đội CC&CNCH khu vực số 14 đã phổ biến các quy định pháp luật PCCC & CNCH hiện hành, làm rõ trách nhiệm của lực lượng tại chỗ cũng như nghĩa vụ của mỗi cá nhân.

Người tham dự cũng được hướng dẫn chi tiết các biện pháp bảo đảm an toàn khi sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, an toàn sạc xe điện, cách quản lý hàng hóa vật dụng và duy trì thông thoáng lối thoát nạn tại khu vực nhà ở, trường học và khu dân cư.

Trao đổi kỹ năng, kiến thức về PCCC và CNCH cho học sinh

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã đưa ra nhiều câu hỏi tương tác gần gũi, giúp người tham dự và các em học sinh dễ dàng tiếp thu các kiến thức an toàn PCCC thiết thực:

Cảnh báo nguy cơ cháy điện ban đêm: Báo cáo viên phân tích thực trạng nhiều vụ cháy nguy hiểm thường xảy ra vào đêm muộn do sự cố dây dẫn, thiết bị điện hoặc thói quen sạc điện thoại, thiết bị điện qua đêm. Cán bộ khuyến cáo cần ngắt các thiết bị không sử dụng; đối với các thiết bị cắm điện liên tục (như tủ lạnh, camera, bộ phát wifi), gia đình và nhà trường cần kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên hơn.

Quy tắc an toàn 50 cm: Cán bộ hướng dẫn quy tắc quan trọng trong sắp xếp đồ đạc: giữ khoảng cách tối thiểu 50 cm theo mọi hướng giữa ổ cắm, phích cắm, bóng đèn điện với các vật dụng dễ cháy (như quần áo, rèm cửa, chăn đệm, sách vở) để tránh hiện tượng phóng điện gây cháy lan.

Trang bị phương tiện chữa cháy là biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời hiệu quả khi phát hiện cháy sớm

Nhận diện chất dễ cháy và nguyên lý phòng cháy: Học sinh được hướng dẫn nhận biết các chất dễ cháy phổ biến xung quanh như xăng xe, khí gas, vải vóc, mút xốp; từ đó hiểu nguyên lý phòng cháy đơn giản nhất là tách nguồn nhiệt ra xa chất cháy.

Kỹ năng ứng phó khi có sự cố: Khi phát hiện cháy, cán bộ nhấn mạnh yêu cầu hàng đầu là phải bình tĩnh, báo động, lập tức thực hiện kỹ năng thoát nạn và gọi số 114; tuyệt đối không chần chừ hay đứng quay video, livestream nguy hiểm.

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngay sau phần lý thuyết, các lực lượng tại chỗ cùng cán bộ, giáo viên và học sinh đã tham gia thực hành diễn tập tình huống giả định:

Phát hiện và báo động: Thực hành quy trình tiếp nhận thông tin, phát tín hiệu báo động toàn trường, phân công lực lượng tại chỗ triển khai phương án ban đầu và hướng dẫn đón lực lượng chuyên nghiệp.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn học viên sử dụng phương tiện PCCC

Hướng dẫn thoát nạn và sơ cấp cứu: Rèn luyện kỹ năng di chuyển di tản an toàn thoát khỏi khu vực có khói khí độc, kỹ năng hỗ trợ di chuyển người bị nạn và thực hành sơ cứu ban đầu.

Phối hợp chữa cháy: Lực lượng tại chỗ phối hợp cùng Đội CC&CNCH khu vực số 14 sử dụng bình chữa cháy xách tay và hệ thống chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy giả định, bảo vệ tài sản.

Các học viên thực hành sử dụng bình PCCC

Buổi tuyên truyền và thực tập phương án CC & CNCH đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần nâng cao kỹ năng chủ động ứng phó sự cố cho nhà trường và địa bàn phường Tây Hồ.