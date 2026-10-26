Tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng lái xe máy an toàn

ANTD.VN - Ngày 25/10/2026, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Tây Hồ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho 907 học sinh và người dân trên địa bàn.

Báo cáo viên Phòng CSGT phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn giao thông

Dự hội nghị có đại diện Phòng CSGT, Công an phường Tây Hồ, Ban Giám hiệu Trường THPT Đông Đô, Trường THPT Phan Chu Trinh, Tổ dân phố 30 cùng 907 học sinh, công dân trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, báo cáo viên Phòng CSGT đã thông tin về chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đang được triển khai trên địa bàn thành phố, nhấn mạnh mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng xử lý tình huống và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho người dân, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm.

Hướng dẫn học sinh lái xe đúng làn đường quy định cho loại phương tiện

Nội dung tuyên truyền được lựa chọn phù hợp với từng nhóm đối tượng, gắn với những tình huống thường gặp trong thực tế. Đối với học sinh THPT, báo cáo viên tập trung phổ biến quy định của pháp luật về độ tuổi, điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường và không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Những hành vi dễ dẫn đến tai nạn như phóng nhanh, vượt ẩu, đi dàn hàng ngang, chuyển hướng thiếu quan sát cũng được phân tích trực quan để học sinh nhận diện nguy cơ và chủ động phòng tránh.Bên cạnh đó, trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giáo dục con em và không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển được nhấn mạnh.

Hướng dẫn người dân thực hành kỹ năng lái xe an toàn

Với công nhân, người lao động, lái xe công nghệ và những người thường xuyên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, nội dung tuyên truyền chú trọng kỹ năng nhận diện điểm mù của phương tiện lớn, qua nút giao, chuyển hướng, giữ khoảng cách an toàn và xử lý tình huống khi trời mưa, đường trơn hoặc tầm nhìn bị hạn chế.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là bồi dưỡng kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn, kết hợp hướng dẫn lý thuyết, phân tích tình huống và thực hành trực tiếp. Người tham gia được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản như đi từ đường nhánh ra đường chính, chuyển hướng, quay đầu, vượt xe, tránh chướng ngại vật, sang đường, nhường đường cho người đi bộ và xử lý tình huống tại đường ngang đường sắt, nút giao có đèn tín hiệu.

Hướng dẫn người dân chuẩn bị phương tiện, trang bị mũ bảo hiểm

Thông qua các tình huống mô phỏng và ví dụ thực tế, báo cáo viên giúp người tham gia nhận diện những nguy cơ có thể phát sinh trong quá trình lưu thông, hiểu rõ cách lựa chọn tốc độ phù hợp, quan sát trước khi chuyển hướng và chủ động nhường đường khi cần thiết. Qua đó, mỗi người có thể vận dụng kiến thức đã được hướng dẫn vào quá trình tham gia giao thông hằng ngày.

Thông qua hoạt động tuyên truyền tại phường Tây Hồ, Phòng CSGT và Công an phường tiếp tục đưa kiến thức pháp luật, kỹ năng lái xe an toàn đến gần hơn với người dân, đặc biệt là lứa tuổi học sinh. Việc kết hợp tuyên truyền với hướng dẫn kỹ năng thực tế góp phần nâng cao khả năng tự bảo vệ của người điều khiển phương tiện, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.