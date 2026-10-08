ANTD.VN - Sáng ngày 8/10/2026 tại Hà Nội, Diễn đàn "Công nghệ số và AI trong kiến tạo nền kinh tế sáng tạo- Từ tài nguyên văn hóa đến năng lực cạnh tranh quốc gia" được tổ chức đưa đến những góc nhìn mới về văn hoá và những nguồn lực hình thành "IP văn hoá" cùng các yếu tố để tạo sức mạnh mềm Việt Nam.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuỗi chương trình Vietnam NEXT & Smart City Asia 2026 do Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số kết hợp cùng Cục Chuyển đổi số Quốc gia tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Sáng tạo trên nền tảng di sản

Việt Nam được nhận định là sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa phong phú được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử – từ di sản, nghệ thuật, âm nhạc, ẩm thực đến kiến trúc, tri thức bản địa và câu chuyện địa phương.

Trong kỷ nguyên số, bài toán trọng tâm không dừng lại ở việc bảo tồn nguồn lực sẵn có, mà là sáng tạo trên nền tảng di sản, xác lập và quản trị quyền sở hữu trí tuệ để tạo ra giá trị kinh tế bền vững.

Khi kết hợp với công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, một giá trị văn hóa không nhất thiết dừng lại ở một tác phẩm hay sản phẩm đơn lẻ. Một câu chuyện, nhân vật hay chất liệu truyền thống hoàn toàn có thể phát triển đa nền tảng thành phim ảnh, âm nhạc, nội dung số, trò chơi, thương hiệu điểm đến hay sản phẩm tiêu dùng.

Đây chính là con đường then chốt để chuyển hóa chất liệu văn hóa thành các "IP văn hóa" có giá trị thương mại cao, đưa văn hóa Việt Nam đóng góp thiết thực vào nền kinh tế sáng tạo và tự tin tham gia thị trường quốc tế.

Sức hút công chúng và giá trị thương mại

Tại diễn đàn, Bà Nguyễn Thị Bích Lan, Viện trưởng Viện Sáng tạo và chuyển đổi số đưa ra câu hỏi: "Làm thế nào để công nghệ và AI biến tài nguyên văn hóa thành tài sản trí tuệ; biến tài sản trí tuệ thành sản phẩm sáng tạo và biến sản phẩm sáng tạo thành giá trị kinh tế, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của Việt Nam?" Bà Nguyễn Thị Bích Lan cũng đồng thời kỳ vọng, diễn đàn sẽ mở ra sự kết nối giữa cơ quan quản lý – nhà công nghệ – doanh nghiệp – các nhà sáng tạo – chuyên gia văn hóa – chủ sở hữu IP và nhà đầu tư, để cùng hình thành những mô hình mới, những sản phẩm mới và những thị trường mới từ chính các giá trị Việt Nam.

Việt Nam có một nguồn tài nguyên rất lớn – đó là văn hóa, di sản, tri thức bản địa và sức sáng tạo của con người Việt Nam. Công nghệ số và AI đang tạo ra những phương thức hoàn toàn mới để chúng ta nhận diện, bảo tồn, sáng tạo, sở hữu và đưa những giá trị đó ra thị trường.

Tham gia diễn đàn, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số Bộ VHTT&DL cho biết, sự bùng nổ của các công nghệ chiến lược như: Trí tuệ nhân tạo, Big data, Blockchain, các không gian thực tế ảo cùng nền tảng truyền thông số đã và đang định hình nên một "hệ sinh thái mới" cho văn hóa. Trong đó, công nghệ vừa là công cụ, vừa là môi trường mở đường để văn hóa Việt Nam bước ra thế giới nhanh hơn, rộng hơn và hiệu quả hơn.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, trong bối cảnh đó, để một giá trị văn hóa thực sự bước vào nền kinh tế sáng tạo, nó phải vận hành qua một chuỗi giá trị toàn diện và liên tục: Khởi nguồn từ chủ thể nắm giữ di sản - qua bàn tay đội ngũ sáng tạo - sự hỗ trợ của công nghệ - năng lực quản trị của doanh nghiệp và cuối cùng là thương mại hóa trên thị trường. Sự dịch chuyển của chuỗi giá trị đặt ra những bài toán pháp lý và thực tiễn cấp thiết...

Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số Bộ VHTT&DL cho rằng, mục tiêu cuối cùng không phải là đưa công nghệ vào văn hóa một cách đơn thuần, mà là thiết lập một Hệ sinh thái sáng tạo hoàn chỉnh- nơi văn hóa cung cấp chất liệu để sáng tạo, tạo ra giá trị mới, công nghệ mở rộng khả năng lan tỏa, doanh nghiệp đưa sản phẩm bứt phá trên thị trường và Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, "khớp nối" giữ nhịp phát triển. Đây chính là nền tảng cốt lõi để văn hóa thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế sáng tạo, đóng góp thiết thực vào sự bứt phá kinh tế của Việt Nam.

Tại Diễn đàn, một số chuyên gia nêu quan điểm, nếu "IP công nghệ" thường tạo lợi thế từ giải pháp kỹ thuật và khả năng ứng dụng thì "IP Văn hóa" có thể tạo giá trị từ bản sắc, giá trị con người của một quốc gia, câu chuyện sáng tạo và khả năng tạo kết nối cảm xúc với công chúng. Tuy nhiên, để IP văn hóa sáng tạo thực sự trở thành tài sản, các dự án cần quan tâm đến chiến lược sở hữu trí tuệ ngay từ đầu: xác định chủ thể quyền, bảo hộ các yếu tố sáng tạo, quyền khai thác, cơ chế hợp tác và phân chia lợi ích.

Đặc biệt, khi khai thác chất liệu truyền thống, cần phân biệt giữa những giá trị văn hóa được cộng đồng cùng gìn giữ với những yếu tố sáng tạo mới có thể xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Việc phát triển IP Văn hóa Việt Nam vì vậy cần đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo và tôn trọng quyền, ghi nhận đóng góp cũng như bảo đảm chia sẻ lợi ích công bằng.