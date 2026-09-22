Từ biểu hiện nghi vấn của gã trai, lộ cả ổ nhóm ma tuý

Tối 17/9/2026, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại thôn Hữu Bằng 2, xã Tây Phương, TP Hà Nội, lực lượng Công an xã Tây Phương phát hiện Phí Duy Anh (SN 1995, trú tại thôn Chàng Sơn 2, xã Tây Phương) có biểu hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, Phí Duy Anh khai nhận tối ngày 15-9, tại xã Quốc Oai, TP Hà Nội, đối tượng đã sử dụng trái phép chất ma túy cùng với Đặng Văn Chính (SN 1991, trú tại thôn Chàng Sơn 2, xã Tây Phương), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995, trú tại thôn Chàng Sơn 1, xã Tây Phương) và Nguyễn Hữu Bình (SN 1994, trú tại thôn Bình Phú, xã Tây Phương).

Ngay sau đó, Công an xã đã triệu tập những người có liên quan về trụ sở để làm rõ hành vi. Tiếp tục đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận ngày 15/9 đã cùng nhau góp tiền để mua ma tuý Ketamine và ma tuý “Kẹo” của Bùi Thị Thảo (SN 2005, trú tại xã Hợp Kim, tỉnh Phú Thọ) và Quách Hải Đăng (SN 2005, trú tại xã Yên Phú, Phú Thọ), sau đó đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý cùng với Bùi Thị Thu Phương (SN 2001 , trú tại xã Nật Sơn, tỉnh Phú Thọ), Bùi Thị Thu Hiền (SN 2007, trú tại xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ), Bùi Thị Diền (SN 1987; trú tại xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ), Bùi Ngọc Diệp (SN 2009, trú tại xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ).

Các đối tượng tại trụ sở Công an

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng: Phí Duy Anh, Đặng Văn Chính, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Hữu Bình, Bùi Thị Thu Phương, Bùi Thị Thu Hiền phục vụ điều tra hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” quy định tại khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự;

Bùi Thị Thảo và Quách Hải Đăng phục vụ điều tra hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý” quy định tại khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý” quy định tại khoản 1 Điều 256 Bộ luật hình sự;

Bùi Thị Diền về hành vi “Không tố giác tội phạm” quy định tại khoản 1 Điều 390 Bộ luật hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.